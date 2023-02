Man United sagte, dass sie Roy Keane wie Casemiro nach der Roten Karte gegen Crystal Palace verpassen werden, da der Brasilianer drei Premier League-Spiele verpassen wird

Der Star von Manchester United, Casemiro, wurde mit Roy Keane verglichen und seit Jahren im Club vermisst.

Das ist die Meinung des ehemaligen Stürmers von Old Trafford, Teddy Sheringham, der mit Laura Woods und Ally McCoist in der Frühstücksshow von talkSPORT sprach.

GETTY Casemiro wurde vom Platz gestellt, weil er Hughes an der Kehle gepackt hatte

Casemiro wurde am Samstag beim 2: 1-Sieg gegen Crystal Palace für United vom Platz gestellt, weil er Will Hughes an der Kehle gepackt hatte.

Dies bedeutet, dass der brasilianische Nationalspieler die nächsten drei Spiele in der Premier League verpassen wird – ein Doppelspiel gegen Leeds United und ein Aufeinandertreffen von Old Trafford gegen Leicester.

Der ehemalige Star von Real Madrid wird jedoch vor dem Finale des Carabao Cup Ende des Monats gegen Newcastle zurückkehren.

Und Sheringham, der bei United spielte, als Keane Kapitän war, glaubt, dass der Mittelfeldspieler genau das ist, was United gebraucht hat.

Er sagte gegenüber talkSPORT: „Alles, was ich über Casemiro sagen werde, ist, dass ich denke, er ist wie ein Roy Keane, den sie in den letzten acht Jahren vermisst haben.

„Dieser Mittelfeldgeneral, der diesen Wunsch und dieses Verständnis für das Spiel hat, wann er was tun muss, um sicherzustellen, dass sein Team das Beste aus seinen Fähigkeiten herausholt.“

Sheringham erzielte in 153 Spielen für United 46 Tore und gewann drei Premier League-Titel, wobei Keane die Umkleidekabine aufstellte.

Der Ex-United-Kapitän war während seiner Karriere hier und da auch ein Fan von gelegentlichen roten Karten und holte in seinen 16 Jahren im britischen Fußball einen gemeinsamen Rekord von 13, während dies Casemiros erster seit seinem Wechsel nach Old Trafford im letzten Sommer war.

Sheringham fügte hinzu: „Er macht sich nicht nur Sorgen um sich selbst, ich mag ihn. Vielleicht dachte er damals, er müsse etwas erzwingen [of his red card].“

Allerdings waren nicht alle von Casemiros Aktionen beeindruckt, da TalkSPORT-Moderator Gabriel Agbonlahor sagte, er hätte festgenommen werden sollen.

Getty Casemiro wurde wegen seiner Rolle im Nahkampf im Palast vom Platz gestellt

„Casemiro dachte, er wäre Brock Lesnar in der UFC“, sagte er.

„So wie er Will Hughes erwürgt hat, sollte er dafür verhaftet werden. Kinder schauen sich das später beim Match of the Day an. Zu sehen, wie Casemiro einen Gegner erwürgt.

„Das ist kein Eishockey in Amerika, wo es während des Spiels einen Streit gibt. Das ist Fußball, das wollen wir nicht sehen.

„Also muss Casemiro von Manchester United diszipliniert werden.“