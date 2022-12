Man United nähert sich Gakpo mit einem Rating von 75 Millionen Pfund

Da nur noch ein Monat bis zur Eröffnung des Transferfensters im Januar verbleibt, gibt es jede Menge Gerüchte darüber, wer wohin wechselt. Transfer Talk bringt Ihnen die neuesten Gerüchte über Gerüchte, Kommen, Gehen und natürlich abgeschlossene Geschäfte!

TOP STORY: Man Utd nähert sich Gakpo

Manchester United scheint einem Wechsel für PSV Eindhoven und den niederländischen Flügelspieler näher zu kommen Cody Gakpo, aber sie müssen sich von 75 Millionen Pfund trennen, um ihren Mann zu bekommen. Das berichtet der französische Sender Footmercato, der berichtet, dass seine Ablösesumme mit jedem Auftritt in Katar steigt.

2 Verwandte

Gakpo wurde im August mit 45 Millionen Euro bewertet, aber diese Zahl hat sich während seiner Teilnahme an der Weltmeisterschaft fast verdoppelt.

Gakpo hat beim Einzug der Niederlande ins Viertelfinale, wo sie auf Argentinien treffen, beeindruckt. Der 23-jährige Niederländer hat in Spielen gegen Senegal, Ecuador und Katar drei Tore erzielt und mit einer Kombination aus dynamischem Tempo und elektrischer Bewegung beeindruckt.

United-Chef Erik ten Haag ist nach dem Abgang auf der Suche nach offensiver Verstärkung Cristiano Ronaldound er könnte im Januar einen Schritt machen.

Andere Klubs aus der Premier League sollen ebenfalls interessiert sein, während Gakpos Auftritte seitdem Klubs in ganz Europa angezogen haben. Gakpo hat noch drei Jahre Laufzeit für seinen bestehenden Vertrag.

– Weltmeisterschaft 2022: Neuigkeiten und Features | Zeitlicher Ablauf

– Stream auf ESPN+: LaLiga, Bundesliga und mehr (USA)

Berichten zufolge muss sich Manchester United von 75 Millionen Pfund trennen, um den niederländischen Star Cody Gakpo im Januar zu verpflichten. Foto von Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images

LIVE-BLOG

08.42 GMT: Miguel Angel Gil Marin, Geschäftsführer von Atletico Madrid, hat das zugegeben Joao Felix den Verein verlassen könnte, wobei die Beziehung des Spielers zu Trainer Diego Simeone als einer der Faktoren genannt wird, die zu einem Abgang führen könnten.

Der heute 23-jährige Joao Felix wechselte im Juli 2019 von Benfica Lissabon zu Atletico und erzielte einen Vereinsrekord von 126 Millionen Euro, aber der portugiesische Stürmer – derzeit in Katar für die Weltmeisterschaft – hat immer wieder Probleme, diese Ausgaben zu rechtfertigen.

Er hat in dieser Saison bisher drei Tore in 12 LaLiga-Spielen erzielt – sieben davon als Ersatzspieler – und in der Gruppenphase der Champions League kein Tor erzielt, als Atletico ausschied und Tabellenletzter wurde.

„[Joao Felix] ist die größte Wette, die dieser Verein in seiner Geschichte eingegangen ist“, sagte Gil Marin, CEO von Atletico, am Dienstag gegenüber TVE. „Ich persönlich halte ihn für ein Top-Talent, einen Weltklassespieler.

„Aus Gründen, auf die es sich nicht lohnt, näher einzugehen – die Beziehung zwischen ihm und dem Boss [Simeone]die gespielten Minuten, seine Motivation im Moment – es lässt Sie denken, dass es vernünftig ist, wenn es eine Option gibt, die gut für den Spieler, gut für den Verein ist, können wir uns das ansehen.

„Ich würde es lieben, wenn er persönlich bleibt, aber ich glaube nicht, dass das die Idee des Spielers ist.“

08.00 GMT: Cristiano Ronaldo bestritt, dass er nach Portugals WM-Sieg gegen die Schweiz am Dienstag zugestimmt hat, sich dem saudischen Klub Al Nassr anzuschließen.

„Nein, das stimmt nicht“, sagte der portugiesische Stürmer, als er nach einem 6:1-Sieg im Achtelfinale nach einem Wechsel gefragt wurde.

Der portugiesische Kapitän ist ein Free Agent, nachdem er sich einvernehmlich darauf geeinigt hat, seinen Vertrag mit Manchester United im November zu kündigen.

Berichte in Spanien behaupteten am Montag, dass Ronaldo ab dem 1. Januar für Al-Nassr spielen wird, nachdem er einen 2½-Jahres-Vertrag mit dem saudischen Team abgeschlossen hatte – ein Deal im Wert von 200 Millionen Euro pro Saison.

Während Al-Nassr das beste und einzige Angebot ist, das Ronaldo auf dem Tisch hat, hat er bei keinem Verein unterschrieben, teilten Quellen ESPN mit.

– Olley: Ronaldo kann Portugal so helfen, wie er es für Man United abgelehnt hat

PAPIERKLATSCH (von Nick Judd)

– Marokko-Stern Sofian Amrabat ist offen für einen Umzug im Januar, so Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg. Der 26-jährige defensive Mittelfeldspieler beeindruckte erneut, als Marokko im Achtelfinale der Weltmeisterschaft Spanien im Elfmeterschießen besiegte, und seine Leistungen in Katar haben dazu geführt, dass er europaweites Interesse geweckt hat. Amrabat ist derzeit bis 2024 bei Fiorentina unter Vertrag, aber Plettenberg schlägt vor, dass er von einem Wechsel im Januar in Versuchung geführt werden könnte.

– Real Madrid sucht nach Möglichkeiten, seinen Kader in den nächsten 12 Monaten zu verstärken, und Pedro Porro und Endrick ganz oben auf ihrer kurzfristigen Fahndungsliste. Das sagen Mundo Deportivo bzw. Fabrizio Romano. Mundo Deportivo berichtet, dass der 23-jährige Porro, der überall auf der rechten Seite spielen kann und derzeit für Sporting spielt, auch von Barcelona, ​​Tottenham Hotspur und Juventus gesucht wird. Der erst 16-jährige Stürmer Endrick steht kurz vor einem Wechsel nach Spanien, da zwischen Madrid und Palmeiras offizielle Verhandlungen über eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro einschließlich Zuschlägen begonnen haben.

– Barcelona will eine Gehaltsanpassung neu verhandeln Frenkie de Jong zu versuchen, eine Vertragsverlängerung zu sichern und erneutes Interesse von Manchester United abzuwehren, berichtet Sport. Das Verhältnis zwischen dem katalanischen Klub und dem 25-jährigen Niederländer ist angespannt, nachdem er während der Pandemie sein Gehalt gestundet hatte. Das bedeutet, dass sein Gehalt mit jeder Saison steigt, was ein Problem für Barcas sparsames Budget darstellt. De Jong widersetzte sich im vergangenen Sommer den Aufrufen des Clubs, den Verein zu verlassen, und so beginnt die Arbeit an einem geänderten Deal, der für beide Parteien funktionieren würde. United beobachtet die Situation und bleibt bereit, sich zu stürzen, falls die Verhandlungen ins Stocken geraten.

– Jude Bellinghams Sein Name ist seit seiner überwältigenden Leistung für England gegen den Iran am ersten Spieltag nicht mehr von den hinteren Seiten verschwunden, aber es wird deutlich, dass Real Madrid und Liverpool die Spitzenreiter für seine Unterschrift sind. AS schlägt vor, dass Bellingham einen Wechsel in die LaLiga statt in die Premier League vorziehen würde, aber Los Blancos müsste sich von 150 Millionen Euro trennen, um seine Dienste zu sichern.

– Es scheint eine Frage zu sein, wann und nicht ob Manchester United den Schweizer Torhüter verpflichten wird Jan Sommer. Das ist gem Florian Plettenberg, der glaubt, dass United mit Sommers Eintritt in das letzte Jahr seines Vertrags bei Borussia Mönchengladbach im Sommer einen ablösefreien Wechsel im Auge hat. Die Red Devils können den 33-jährigen Stopper ab Januar unter Vertrag nehmen und suchen einen langfristigen Ersatz für ihn David de Gaa.