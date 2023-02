Man United, Leeds teilt Punkte in einem spannenden Unentschieden

Leeds United beendete am Mittwoch dank eines 2:2-Unentschieden einen dominanten Homerun von Manchester United. Die Red Devils hatten zuvor ihre letzten 13 Spiele in allen Wettbewerben im Old Trafford gewonnen. Trotz des Unentschiedens hatte Leeds früh am Abend die Kontrolle über das Spiel.

Die Gäste gingen ohne Jesse Marsch an der Seitenlinie ins Spiel. Marsch wurde am Montag nach sieben sieglosen Spielen in der Liga entlassen. Tatsächlich hat Leeds seit dem Sieg über Bournemouth am 5. November keine drei Punkte in der Premier League gesammelt. Der U21-Chef des Clubs, Michael Skubala, würde am Mittwoch das Spiel im Old Trafford leiten.

Starten Sie schnell ein Thema für die Weißen

Leeds erwischte dank eines extrem frühen Treffers von Wilfried Gnonto einen Traumstart in die Partie. Der italienische Starlet spielte mit Patrick Bamford ein sauberes Give-and-Go und platzierte dann einen perfekten Flachschuss ins untere Eck. Red Devils-Torhüter David de Gea, blind und in die andere Richtung gelehnt, hatte fast keine Chance, den Schuss zu stoppen. Das Tor fiel mit nur 56 Sekunden auf der Uhr. Gnonto hat jetzt in seinen letzten sieben Spielen vier Tore erzielt.

Skubala musste aufgrund verschiedener Verletzungen zwei frühe Auswechslungen im Spiel vornehmen. Luis Sinisterra schied in der achten Minute wegen eines offensichtlichen Kniesehnenproblems aus. Rund 15 Minuten später musste Außenverteidiger Pascal Struijk mit einer möglichen Gehirnerschütterung vom Platz gestellt werden. Crysencio Summerville und Junior Firpo traten für ihre verletzten Teamkollegen in den Kampf ein.

Leeds begann die zweite Halbzeit ähnlich wie die erste. Der eingewechselte Summerville versuchte es direkt vor dem Tor mit einer hoffnungsvollen Flanke auf Patrick Bamford. Der Ball wurde jedoch von Raphael Varane abgefälscht und landete im Netz. Das Tor fiel weniger als drei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit.

Manchester United kämpft gegen Leeds um ein Unentschieden

Marcus Rashford erzielte in der 62. Minute mit einem schönen Kopfball ein Tor für die Red Devils. Der englische Nationalspieler klammerte sich an eine schwebende Hereingabe von Diogo Dalot und lenkte sie in die Ecke des Netzes. Rashford hat jetzt 15 Tore in seinen letzten 20 Spielen und Tore in sechs Heimspielen in Folge erzielt.

Der eingewechselte Jadon Sancho glich nur acht Minuten später aus. Der Flügelspieler setzte einen präzisen Schuss durch die Abwehr von Leeds und überholte einen tauchenden Meslier. Meslier, einer der zuverlässigsten Spieler von Leeds, hatte aufgrund seiner Qualität einen schlechten Moment. Der Ball wurde nicht abgefälscht, aber die Sichtlinien könnten ein Problem gewesen sein. Unabhängig davon wird Sancho sicher das Tor erzielen. Er machte seinen ersten Auftritt in der Premier League mit dem Verein seit Oktober.

Das Unentschieden lässt Manchester United sieben Punkte vor Tabellenführer Arsenal. Obwohl die Red Devils jetzt zwei Spiele mehr bestritten haben als die Gunners. Am anderen Ende der Tabelle entfernt sich Leeds etwas weiter von der Abstiegszone. Sie haben jetzt einen Punkt Vorsprung auf den 18. Platz Everton.

FOTO: IMAGO / Sportimage