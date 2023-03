De opmerkingen van Erik ten Hag over Casemiro’s strafblad bij Real Madrid zijn ‘irrelevant’ nu de Manchester United-ster opnieuw een rode kaart krijgt.

De middenvelder werd ontslagen tijdens het doelpuntloze Premier League-gelijkspel in Southampton vanwege een grote uitdaging op Carlos Alcaraz, nadat hij vorige maand een rode kaart kreeg tijdens de overwinning van Manchester United op Crystal Palace.

lucht sporten Casemiro’s uitdaging werd al snel beantwoord met een rode kaart

Getty Casemiro maakte een emotionele indruk nadat hij zijn marsorders had gekregen

De rode kaart, waardoor Casemiro de volgende vier binnenlandse uitjes van Man United mist, werd gezwaaid door scheidsrechter Anthony Taylor nadat VAR-functionaris Andre Marriner hem had geadviseerd om het incident opnieuw te bekijken.

Tegen de tijd dat hij deze schorsing heeft afgerond, zal de Braziliaans international geschorst zijn voor acht van United’s voorgaande 16 binnenlandse wedstrijden.

Een gebrek aan consistentie is iets dat vooral Ten Hag irriteerde, die verwees naar Leicester-verdediger Ricardo Pereira die zaterdag aan een rode kaart ontsnapte voor een stempel op Chelsea’s Joao Felix – een wedstrijd die Marriner leidde.

Ten Hag vertelde ook hoe Casemiro tijdens zijn negenjarige periode bij Real Madrid, waar hij meer dan 330 keer speelde, nooit rood kreeg.

“Wat ik denk is de inconsistentie, spelers weten niet meer wat het beleid is”, zei Ten Hag.

‘En ik denk dat het overal is. We zien het gisteren met de Premier League: Leicester-Chelsea, de VAR komt niet op het spel. Vandaag komt het op het spel. En dan zijn het twee strafsituaties, maar die komen niet op de lijn. Vooral de eerste, het was duidelijk en voor de hand liggend handbal, dus wat is het beleid?

AFP De rode kaart werd gegeven nadat Taylor het advies had gekregen om het incident nog eens op zijn veldmonitor te bekijken

Getty De inconsistentie met het gebruik van de VAR dit weekend heeft de baas van Man United van streek gemaakt

Op de vraag of hij Taylor om opheldering over het beleid heeft gevraagd, antwoordde Ten Hag: “Natuurlijk praten we, maar niet veel, dus we hebben wat vragen.

“Er is er nog een: inconsistent. De scheidsrechter komt aan het begin van het seizoen met een beleid. Wij zijn Premier League, het komt hier sterk op gang, we willen intensiteit.

“Casemiro is in Europese wedstrijden, meer dan 500 wedstrijden heeft hij nog nooit een (regelrechte) rode kaart gehad. Nu heeft hij er twee. Denk daar eens over na. Hij speelt hard, maar hij speelt eerlijk. En ook hierin speelt hij eerlijk, net als tegen Crystal Palace, dus het is zeer discutabel.

“Iedereen die iets van voetbal weet, weet je, en natuurlijk, als je het bevriest, ziet het er slecht uit. Maar iedereen die iets van voetbal afweet, die acteerde in topvoetbal, die weet wat slecht is, wat niet slecht is en wat eerlijk is. En ik zeg je: Casemiro is een heel eerlijke speler. Hard, maar rechtvaardig.”

AFP Casemiro heeft onlangs een schorsing van drie wedstrijden uitgezeten voor het grijpen van Will Hughes’ keel en nu is hij geschorst voor nog eens vier

De opmerkingen van de Nederlander vielen niet in goede aarde bij Adebayo Akinfenwa van talkSPORT, die het label ‘irrelevant’ bestempelde.

Gevraagd of Casemiro zijn spel in Engeland moet aanpassen, zei Akinfenwa in The Boot Room: “Natuurlijk. Wat wil je doen, de regels en speelstijlen veranderen alleen maar omdat een speler in een ander land heeft gespeeld?

“Voor mij is dat zo’n irrelevante uitspraak (van Ten Hag). Je kunt stellen dat de Premier League de beste competitie ter wereld is. Hij is hierin terechtgekomen, dus daarom is het anders. Verschillende officials, verschillende tackles, het is anders.

“De tackles zijn overtredingen met een rode kaart… het is een irrelevante uitspraak.”