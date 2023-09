Anya Verkhovskaya floh aus der ehemaligen Sowjetunion, interviewte Holocaust-Überlebende in Osteuropa und gründete ein Unternehmen in den USA. Mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die dreifache Mutter ihr Leben noch einmal neu gestaltet. Sie erzählt ntv.de, was das mit Steven Spielberg zu tun hat.

März 2022. Russlands umfassender Angriffskrieg in der Ukraine hat gerade erst begonnen. Oxana vom Evakuierungsteam des Gesundheitsministeriums der Ukraine ist streng, sehr streng. Und genau – zu Recht. Im Zoom-Gespräch zwischen Kiew und Mequon, USA, mit Anya Verkhovskaya geht es um Menschen in psychiatrischen Krankenhäusern an der Kriegsfront. Wie können die Patienten gerettet werden? Der Vertreter der Ukraine trägt Verantwortung für Menschen, deren Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist. Ein Aufenthalt in der Ukraine ist keine Option. Und dann ist da noch diese Frau aus der Nähe von Chicago, die behauptet: Sie schafft es, 24 Menschen mit der Diagnose Schizophrenie oder Depression aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland zu holen und angemessen zu betreuen.

Anya Verkhovskaya ist mit Disziplin, Leidenschaft und Organisationstalent unterwegs. (Foto: Thomas Humphrey)

Ja, sie kann es. Werchowskaja floh 1988 im Alter von 19 Jahren aus Russland. Ihre politische Haltung gefiel den Machthabern nicht. In wenigen kurzen Sätzen erzählt sie von ihrer eigenen, lebensgefährlichen Flucht: „Das ist Geschichte. Meine Geschichte beeinflusst mein Handeln, aber nicht mein Sein.“ Anya Verkhovskaya ist absolut im Hier und Jetzt.

Und wenn das die Tür öffnet und Steven Spielberg davor steht, dann ist das so. Steven Spielberg? Ja, das hast du richtig gelesen. Zwischen 1994 und 2001 arbeitete sie mit der Hollywood-Ikone zusammen. Ihre Aufgabe war es, im Rahmen der „Shoah Foundation“ seine Projekte in Osteuropa und Zentralasien zu koordinieren. Das Ganze führte zu einem riesigen Netzwerk in über 20 Ländern. In dieser Zeit wurden die Lebensgeschichten von über 9.000 Holocaust-Überlebenden, darunter Juden, Roma und Sinti, aufgezeichnet.

Wie viele Stunden hat Werchowskaja am Tag?

Und dann begann ein neues Kapitel: Sie produzierte „The Last Days“, einen Oscar-prämierten Dokumentarfilm, und war Co-Produzentin von „Children of the Abyss“, das mit dem Christopher Award ausgezeichnet wurde. Neben ihrer Filmarbeit engagierte sie sich in Gremien und Organisationen, darunter dem New York City Advisory Board for New Immigrants. Und irgendwann ging es nur noch um sie, die Einwanderer und ihre Kinder und Familien.

Also gründete sie eine Firma. Bei Class Experts Group, LLC ist sie die Geschäftsführerin ihrer Kanzlei, die auf die Beratung zu Sammelklagen in den Vereinigten Staaten und im Ausland spezialisiert ist. Als sie ihr Unternehmen gründete, war Werchowskaja die einzige weibliche Geschäftsführerin ihrer Branche.

Werchowskaja war die einzige Frau in ihrer Branche, die diesen Posten innehatte. 2009 erhielt sie den renommierten Stevie Award für die besten Executive-Service-Unternehmen und die beste Führungskraft des Jahres für Frauen in der Wirtschaft und wurde für einen American Business Award nominiert.

Kommst du immer noch? Hoffentlich, denn das ist noch nicht alles: Sie verbrachte Jahre für die Shoah Foundation in der Ukraine. Russland ist aus bekannten Gründen keine Option mehr und in Anya Werchowskaja schlummert immer noch ein Stück „slawische Seele“. Sehnsucht nach etwas Melancholie, nach spontanen Umarmungen und innigen Gesprächen – all das, wofür die USA, ihre neue Heimat, nicht wirklich bekannt ist.

April 2022:Andrej – nach der von Anja Verkhovskaya initiierten Evakuierung psychisch kranker Menschen aus der Ukraine bei ihrer Ankunft in Moldawien. (Foto: privat)

Ihr Herz schlägt also für die Ukraine, weshalb sie im Februar 2022 das getan hat, was sie am besten kann: Ihr altes Netzwerk in der Ukraine reaktiviert – „sozusagen über Nacht“, wie sie es nennt. Seitdem telefoniert sie, nimmt an Zoom-Meetings teil und verschickt E-Mails.

Müssen Babys von vorne evakuiert werden? Dafür sorgt Anya Verkhovskaya. Kommt es im Winter zu Angriffen auf die Energieversorgung und sitzen Menschen in dunklen Wohnungen ohne Heizung, während draußen Raketen einschlagen? Anya Verkhovskaya organisiert mehr als 1715 Generatoren. Insgesamt sammelte die zierliche Frau über 4.700 Tonnen Hilfsgüter als Spenden und lieferte sie an die Front. Ihr Tag beginnt, wenn unserer endet. Anya, die in der Nähe von Chicago lebt, muss mit einem Zeitunterschied von sieben Stunden arbeiten. Wann schläft sie? „Am Computer sitzen“, sagt sie und lacht.

Weil wir alle wie Anya sind

Es muss einfach Spaß machen! In der Grundschule in Uman im Karateunterricht für Kinder. (Foto: privat)

Im Juli 2023 konnte sie endlich sehen, was sie mit ihrer Arbeit erreicht hat. Fast 14 Tage lang reiste Anya Werchowskaja durch die Ukraine – von Lemberg nach Kiew, Uman und Irpin. Mit Tränen in den Augen stand sie vor zerbombten Wohnhäusern, lachte aber andernorts mit ihrem Team und führte intensive Gespräche mit Politikern und Bürgermeistern. „Die Reise hat mich gestärkt“, sagt sie.

Eine weitere wichtige Quelle ist Thomas Humphry. Der junge Mann sitzt in Berlin und ist ihr Gesprächspartner. Er koordiniert die Zollpapiere und den Transport aus Europa. „Mittlerweile sind es mehr als 35.000 Dokumente“, sagt Anya Werchowskaja. Woher weiß ich das alles? Ich war dabei, als Anya und Oxana über die Evakuierung psychisch Kranker sprachen. Stellvertretend für „Sei ein Engel“. Anya war damals noch alleine unterwegs und stellte mir später in einem Gespräch zu zweit viele Fragen.

(Foto: Freunde von Be an Angel)

„Transparenz“ war das Stichwort: Wie funktioniert „Be an Angel“? Wie wird mit den Finanzen umgegangen? Wie gehen Sie mit den Menschen um, die evakuiert werden? Wer ist im Team und welchen Hintergrund haben sie? Nach zwei Wochen bot sie an: „Wenn du das willst, gründe ich in den USA einen Ableger, „Friends of Be an Angel“, mit dem alleinigen Ziel, dich zu unterstützen.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte der Verein bereits ein Büro in Moldawien und führte tägliche Evakuierungen im Kriegsgebiet durch.

Dank Anya konnte sich der Verein weiterentwickeln. Im Norden bringen sie über Lemberg Hilfsgüter in die Ukraine, im Süden organisieren sie Evakuierungen. Das machen sie seit März 2022. Wie schlafen sie? Wie Anya. im Stuhl. Egal wo. Weil dies unser Krieg ist und weil wir alle ein bisschen wie Anya sind.