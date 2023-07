Wie es passiert7:39„Man erkennt Mist erst, wenn man ihn sieht“, sagt ein Mann, der einen Wettbewerb über schlechte Videospiele beurteilt

Was macht ein Videospiel wirklich beschissen?

„Eigentlich gibt es keine festen Kriterien“, sagt Jamie Bradbury, 44, aus Hull, England. „Man erkennt den Mist einfach, wenn man ihn sieht.“

Bradbury ist Gastgeber des Comp.Sys.Sinclair Crap Games Contest 2023. Der seit 1996 stattfindende ironische Wettbewerb lädt Teilnehmer dazu ein, die schlechtesten Spiele für einen der ältesten Heimcomputer Großbritanniens, den ZX Spectrum, zu programmieren.

„Wenn Sie große Ambitionen haben, aber vielleicht Ihre Fähigkeiten als Programmierer diesen Ambitionen nicht genügen, dann könnte das etwas Mist machen“, sagte Bradbury Wie es passiert Gastgeber Nil Köksal.

„Wenn man einen gewissen Sinn für Humor hat und ein Spiel darauf aufbauen möchte, dann könnte das ziemlicher Mist sein.“

Zu den diesjährigen Beiträgen zählen: Kokainbärlose basierend auf dem Film von 2023, der selbst lose auf einem echten Bären basierte; Schlag ins Gesichtbei dem sich der Spieler sehr langsam hin und her bewegt und einen Gegner schlägt, bis dieser umfällt; SUPER (Fortgeschrittener Angelsimulator), ein Angelsimulator, der eigentlich überhaupt nicht sehr fortgeschritten ist; und mehrere Spiele, die auf dem beliebten Zeichenspielzeug Etch A Sketch basieren.

Screenshots einiger Teilnehmer des Crap Games-Wettbewerbs 2023: Cocaine Bear, Face Punch, BRYSON DECHAMBEAU PLAYS LIV GOLF und Mad Gods. (csscgc23.blogspot.com)

Bradburys Aufgabe ist es, jedes einzelne Stück zu spielen und zu rezensieren. Bisher hat er fast 30 Projekte abgeschlossen und wird dies auch weiterhin tun, da bis Ende des Jahres Einreichungen eingehen.

„Stellen Sie sich vor, Sie hätten fünf verschiedene Etch A Sketch-Spiele und müssten zu jedem eine … Rezension schreiben, und im Wesentlichen sind sie alle mehr oder weniger dasselbe“, sagte er.

Dem Verlierer geht die Krone

Wie kam es also, dass Bradbury eine so ermüdende Verantwortung übernehmen konnte? Es ist seine Belohnung – oder Strafe – dafür, dass er letztes Jahr beim Wettbewerb ein relativ gutes Spiel eingereicht hat.

Jedes Jahr wird die Person, deren Spiel als am wenigsten schlecht beurteilt wird, mit der Ausrichtung und Beurteilung des Wettbewerbs des folgenden Jahres beauftragt.

Bradbury verdiente sich seinen Job durch Schaffen Insel Joboin dem Sie einen korrupten Premierminister spielen, der versucht, so lange wie möglich an der Macht zu bleiben und dabei seine Taschen und die seiner Kumpane füllt.

Ein Screenshot von Isle of Jobo, das als das „am wenigsten Mist“-Spiel des Crap Games Contest 2022 bezeichnet wird. (crapgamescompetition2022.great-site.net)

„Ich bin auf jeden Fall stolz auf das Spiel, das ich gemacht habe“, sagte Bradbury. Aber er hat gemischte Gefühle hinsichtlich der Konsequenzen seines Sieges und/oder seiner Niederlage.

„Es ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit damit verbunden … einen einjährigen Wettbewerb durchzuführen, bei dem man Spiele rezensiert, wissen Sie, mit einem sehr gemischten Qualitätsstandard“, sagte er.

„Es ist ein ziemlich großer Druck, sich bei einem Spiel, dessen Erstellung vielleicht fünf Minuten gedauert hätte, etwas Neues und Interessantes auszudenken, aber es bringt eigentlich nichts.“

Es begann mit einem Aprilscherz

Ein Spiel für den ZX Spectrum, das kaum etwas bringt, war tatsächlich der Auslöser der ganzen Sache. Es wurde genannt Erweiterter Rasenmäher-Simulator.

„Das Einzige, was Sie im Spiel tun können, ist, den Buchstaben M zu drücken, und wenn Sie ihn gedrückt halten, beginnt ein kleiner Rasenmäher, den Rasen sehr langsam zu mähen“, sagte Bradbury. „Und dann ging der Rasenmäher nach einer gewissen Zeit kaputt.“

Eine 1982 erschienene Retro-Vintage-Computerkonsole Sinclair ZX Spectrum mit Spielen und Retro-Joystick-Controllern. (sieheshooteatrepeat/Shutterstock)

Im Jahr 1988 veröffentlichte das Computermagazin Your Sinclair eine begeisterte Rezension von Erweiterter Rasenmäher-Simulator – was es damals noch nicht gab – als Aprilscherz, heißt es in einem Guardian-Artikel von Rich Pelly, einem der ehemaligen Autoren des inzwischen aufgelösten Magazins.

Einen Monat später veröffentlichte Your Sinclair eine echte Kopie des Spiels auf einer Kassette, die dem Cover beigefügt war.

„100 % Mistfaktor“

Das inspirierte die Leser dazu, ihre eigenen schrecklichen Spiele einzusenden, die das Magazin in einer von Pelly verfassten Kolumne mit dem Titel „Crap Game Corner“ zu rezensieren begann.

„Zu meiner Jobbeschreibung gehörte das Rezensieren von Spielen und das Anfertigen von Screenshots (zunächst mit einer echten Kamera und einer Haube über dem Fernseher, bis jemand eine technischere Methode ausarbeitete)“, schrieb Pelly im Guardian.

„Die Zwiespältigkeit von Crap Game Corner bestand darin, dass je länger es dauerte, desto beschissener die Spiele wurden und desto erfreuter die Leser waren, als ich sie verprügelte. (Spiele wurden mit bis zu 100 % Crap-Faktor bewertet).“

Aus dieser Kolumne wurde der Wettbewerb, und hier sind wir.

„Ich fand es immer unheimlich amüsant, beim Mittagessen schnell ein Mistspiel zu programmieren und dann … zu sehen, was die Leute darüber denken“, sagte Bradbury. „Es ist wirklich schön, Teil dieser Geschichte zu sein.“

Jeder Beitrag soll an die Ära des ZX Spectrum erinnern, eines Systems, das satte acht Grundfarben anzeigen konnte und 90.000 Mal weniger Speicher hatte als ein modernes iPhone.

Das, betont Bradbury, sei ein Teil des Charmes.

„Menschen meiner Generation, es ist der erste Computer, den die Leute zu Hause hatten. Ich denke also, dass damit viele tolle Kindheitserinnerungen und Nostalgie verbunden sind.“

Die Spiele können alle kostenlos heruntergeladen werden und moderne Spieler können sie mithilfe eines Emulators auf ihren Computern spielen – einem Programm, das das Spielen eines echten ZX Spectrum simuliert.

Der Wettbewerb endet am 16. Dezember. Dann wird Bradbury entscheiden, welches Spiel am meisten Mist und welches am wenigsten Mist ist, wodurch ein anderer Entwickler ein Jahr lang absoluten Müll rezensieren muss.

„Ich werde versuchen, mir die Macht nicht zu Kopf steigen zu lassen“, sagte er.