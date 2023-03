Ob der 22-Jährige and seine Berater alldings Interesse an der Aufhebung der Ausstiegsklausel haben, bleibt offen. Haaland hatte so die Möglichkeit, ab 2025 van een moeders Großklub zu wechseln. Voor alle Real Madrid en ook PSG waren ze zuzutrauen, die geforderte Summe aufzubieten. Interessant om te wissen is: Die Klausel verguld nicht für Klubs aus der Premier League.

Dennoch wordt een van de 22-jarigen in een Ausstiegsklausel im Vertrag. Beraterin Rafaela Pimenta erklärte kürzlich gegenüber der ASwarum: “Wenn ein Spieler zu einem Verein geht, tue ich alles, was ich kann, um eine Situation zu procure, in der er den Schlüssel in der Hand hat.”

“Für mich ist Haaland eine Milliarde wert, niemand wird das zahlen, aber es ist das Potenzial, das er hat, wenn er zu einem Verein kommt. Er bringst Fans, Tore, Ergebnisse, Professionalität, Digitale Inhalte, Bekanntheit, Sponsoren… 700 Millionen für einen Spieler zahlen wird, aber es ist ganz klar, dass Erlings Wert, wenn er bei einem Verein ankommt, immens ist, er beträgt leastens eine Milliard.”