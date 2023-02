Man City: Warum fühlt sich die Mannschaft von Pep Guardiola bei der Titelverteidigung in der Premier League im Vergleich zu den letzten Saisons etwas schwächer? | Fußball Nachrichten

Der Tabellenzweite mit 45 Punkten aus 21 Spielen ist keineswegs eine schlechte Saison. Aber die Standards, die Manchester City in den letzten Jahren gesetzt hat, sind so besorgniserregend.

Die Mannschaft von Pep Guardiola ist nach 21 Spielen acht Punkte schlechter als in der letzten Saison. Tatsächlich ist dies ihre drittniedrigste Punktzahl in dieser Phase der Saison unter dem spanischen Trainer – in den beiden Saisons, in denen sie mit weniger Punkten endeten, scheiterten sie am Meistertitel.

Der aktuelle Kontext der City-Saison ist nicht viel besser. Drei Auswärtsniederlagen in Folge in allen Wettbewerben – das erste Mal seit Guardiolas erster Saison im Oktober 2016. Außerdem konnten sie drei ihrer letzten sechs Premier League-Spiele nicht gewinnen.

Wenn sie Arsenal an der Spitze der Premier League erwischen wollen, muss City anfangen, sich zu bewegen.

„Etwas stimmt nicht bei Man City“, sagte Gary Neville bei der 0:1-Niederlage gegen Tottenham am Sonntag. „Es fühlt sich im Moment nur ein bisschen seltsam an.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Gary Neville gibt zu, dass er sich über die Titelherausforderung von Manchester City nach den Ereignissen und Leistungen im Club in den letzten zwei Wochen nicht so sicher ist



Dieser Kommentar bezog sich auf den schnellen Abgang des einst einflussreichen Verteidigers Joao Cancelo, der an Bayern München ausgeliehen wurde, sowie auf die Freiräume, die Spurs gewährt wurden – und das Rätsel, warum City jetzt Schwierigkeiten hat, den Ball an Erling Haaland zu bringen.

Wieso ist das beständigste Team der Premier League der letzten Jahre auf dem Platz plötzlich unzuverlässig geworden?

Was passiert mit Haaland?

Bild:

Erling Haaland konnte bei Tottenham weder einen Schuss noch eine Berührung im Strafraum registrieren





Haaland hat von allen aktuellen Spitzenspielern nach 25 Toren in 20 Premier League-Spielen in dieser Saison vielleicht den größten Kredit auf der Bank.

Aber die letzten Wochen haben zu einigen besorgniserregenden Anzeichen für den norwegischen Stürmer geführt, als City sich einem wichtigen Teil seiner Saison nähert.

Haalands Leerstand gegen Spurs bedeutet, dass er in seinen letzten acht Auswärtsspielen in allen Wettbewerben nur zwei Tore erzielt hat – und er ist in seinen vier Ligaspielen auswärts bei „Big Six“-Klubs ohne Tor.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Sky Sports wirft einen genaueren Blick darauf, wie Manchester City Stürmer Erling Haaland einsetzt und wie Beweise aus der Niederlage gegen Tottenham darauf hindeuten, dass sie mehr tun könnten



Doch ein enttäuschender Auftritt bei Tottenham brachte die schlechtesten Statistiken der Partie. Null Schüsse, null Berührungen im Strafraum – das erste Mal, dass er diese beiden Statistiken in der Premier League registriert hat.

Die Unfähigkeit von City, den Ball zu ihrem Stürmerstar zu bringen, war in den letzten Wochen ein Problem. Seine vier niedrigsten Spielergebnisse, weil er nach einem Lauf ohne Ball von einem Teamkollegen angegriffen wurde, erzielte er in seinen letzten vier Ligaspielen.

Es liegt nicht an mangelnder Anstrengung des Stürmers – Haaland hat in dieser Saison die zweithöchste Anzahl von Off-the-Ball-Läufen in der Premier League absolviert. Aber von diesen wurde er nur in 29 Prozent der Fälle angegriffen.

Es ist die drittniedrigste Bilanz unter den Top-10-Spielern für die Gesamtzahl der Läufe in der Liga in dieser Saison. Vergleichen Sie diese Zahl von 29 Prozent mit Miguel Almiron – dem zweithöchsten Torschützen in derselben Kategorie – der in 41 Prozent der Fälle von seinen Newcastle-Teamkollegen ins Visier genommen wurde, wenn er unterwegs ist.

„Ich glaube, er wurde heute in diesem Spiel im Stich gelassen“, sagte Neville nach der Niederlage gegen Tottenham – wo Haaland fünf Mal in gefährlichen Positionen nach dem Ball suchte, ihn aber nicht bekam.

„Wenn Guardiola und die City-Mitarbeiter sich das Spiel noch einmal ansehen, müssen sie sagen: ‚Ihre erste Anlaufstelle ist, herauszufinden, wo Erling ist‘. Die Anzahl der Läufe, die er macht und ignoriert wird, ist unglaublich.“

Gefährte Sky Sports Der Experte Jamie Carragher fügte hinzu: „Er sieht ein bisschen verzweifelt aus, wenn er diesen Lauf macht und ihn nicht bekommt – aber sie sind eine Mannschaft, die Manchester City immer diesen Extrapass macht. Wenn Sie den Ball spielen, in dem er ist, haben sie den Qualität.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Das Super Sunday Panel diskutiert die Leistung von Erling Haaland gegen Tottenham, wobei Jamie Carragher vorschlägt, dass der Stürmer von Manchester City möglicherweise den falschen Verein ausgewählt hat, um das Beste aus ihm herauszuholen



„Man sieht, wie er den Kopf schüttelt, da ist ein bisschen Frustration. Man City wird sich nicht komplett ändern, aber die Mannschaft und der Einzelne müssen sich aufeinander einstellen.“

Es ist ein Problem, das Guardiola bereits angesprochen hat – aber im Moment keine Lösung dafür zu finden scheint.

„Wir müssen ihn noch ein bisschen finden, ja“, sagte Guardiola nach der 1:2-Niederlage gegen Manchester United. „Er muss die Bälle so oft wie möglich geliefert bekommen“, sagte er eine Woche später, nachdem er gegen Wolves einen Hattrick erzielt hatte.

Eine weitere Sorge für City ist, dass der gemeinsame Beitrag des Teams zu den Toren im Vergleich zu früheren Saisons gesunken ist.

Guardiolas Mannschaft hat bisher 53 Tore in der Premier League erzielt – genau dieselbe Zahl nach 21 Spielen in der vergangenen Saison – aber ein großer Unterschied besteht darin, wie weit die Tore im Team verteilt wurden.

Haaland hat in dieser Saison 47 Prozent der Premier League-Tore des Teams erzielt. Kein Spieler hatte in der vergangenen Saison mehr als 13 Prozent Marktanteil.

Obendrein hatte City nach 21 Spielen 16 verschiedene Torschützen. In dieser Saison haben sie nur 10.

Und mit Haaland als Teamkollege ist Phil Foden, der in den letzten vier Spielen des Vereins fehlte, der einzige City-Spieler, der in dieser Saison im Vergleich zu dieser Phase in der letzten Saison mehr Tore erzielt hat.

Es wurde viel darüber geredet, dass City nach mehreren Saisons ohne reguläre Nummer 9 endlich einen Mittelstürmer einsetzt – könnte es sein, dass Haaland, unbestreitbar einer der besten Stürmer der Welt, dem Gesamtspiel von City tatsächlich schadet?

Stadt fehlt in weiteren Bereichen

Guardiolas City hat viele Aspekte seines Spiels aus den vergangenen erfolgreichen Saisons übernommen. Das Tempo und die Geschwindigkeit ihrer Pässe sind aus statistischer Sicht identisch mit denen der letzten Saison – während ihre ähnlichen Passing Permitted per Defensive Action (PPDA)-Zahlen implizieren, dass ihre Presse auf ihrem üblichen Niveau arbeitet.

Aber ein Bereich, in dem City im Vergleich zu früheren Saisons etwas schwächer ist, sind die weiten Bereiche – insbesondere die vorderen drei.

In dieser Saison waren Riyad Mahrez und Jack Grealish nach den Sommerabgängen von Gabriel Jesus und Raheem Sterling die Stammfiguren auf der rechten bzw. linken Seite.

Bild:

Riyad Mahrez und Jack Grealish waren in dieser Saison bisher die wichtigsten Männer von Pep Guardiola





Seit Guardiola im Sommer 2016 zum Club kam, war City in den weiteren Bereichen erfolgreich. Flanken waren oft niedrig und in Richtung der „Cutback-Zone“ – was zu einem Markenzeichen in der Taktik des Teams wurde.

Aber in dieser Saison war der geringere Einfluss von Mahrez und Grealish in den weiteren Zonen deutlich zu sehen. Im Vergleich zu Sterlings Kampagne in City in der vergangenen Saison sind die Zahlen von Grealishs versuchten und abgeschlossenen Angriffen deutlich zurückgegangen – ebenso wie die Zahlen von Mahrez zu Dribblings und Flanken aus der vergangenen Saison.

Jesus und Sterling profitierten beide von Bällen, die hinter der Abwehr gespielt wurden, ein Zug, von dem Mahrez und Grealish in dieser Saison nur in kleinen Chargen profitiert haben.

„Sie haben etwas mit Sterling und Jesus verloren“, sagte Neville am Wochenende. „Die beiden Außenspieler haben diese diagonalen, durchdringenden Läufe zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger gemacht.

„Jack Grealish und Riyad Mahrez können außen bleiben, sodass sie etwas an Torgefahr eingebüßt haben.“

Eine Verteidigung im Wandel

Die Verteidigung von City und ihre Fähigkeit, Gegner auszuschalten, war normalerweise der effiziente Ausgangspunkt, um sie zum Sieg zu führen. Aber City wirkte in dieser Saison nicht nur hinten unruhig, sondern auch im Mittelfeld sehr offen.

„Wie oft sie heute konterten und durchbrachen, wie viel Platz sie im Mittelfeld aufgegeben haben – das passiert nicht“, sagte Neville nach der Niederlage bei den Spurs.

„Sie mussten auf ihr eigenes Tor zurückstürmen – und das liegt daran, dass sie einfach nicht richtig sind. Es ist eine echte Sorge – weil es Ihre Leistung untergräbt, wenn Sie einen Gegenangriff bekommen. Und dann waren die vier Abwehrspieler von City nicht in der Lage, damit umzugehen es auch nicht.“

Bild:

City war anfällig für den Gegenangriff auf Tottenham





Guardiolas Mannschaft hat in dieser Saison in 21 Spielen 21 Tore erzielt. Nur zweimal hat City nach 21 Spielen seit der Übernahme durch Guardiola mehr als 20 Gegentore kassiert – in der ersten Saison des Spaniers 2016/17 und in der Saison 2019/20. Beide Male entfernte sich der Titel vom Etihad-Stadion.

Ein Teil der Begründung, warum City hinten unruhiger aussah, ist auf eine relativ umfassende Überarbeitung der Abwehrlinie in dieser Saison zurückzuführen.

John Stones und Ruben Dias hatten beide monatelange Verletzungen, während Aymeric Laporte diese Amtszeit mit der Genesung nach einer Knieoperation begann.

In der Zwischenzeit gab es auch Manuel Akanjis Ankunft, Cancelos Formverlust, der zu seinem Abgang führte, das Auftauchen von Rico Lewis und ein größeres Vertrauen in Nathan Ake – der in dieser Saison bereits mehr Premier League-Spiele bestritten hat als in seinen beiden vorangegangenen City-Kampagnen .

Und Guardiolas regelmäßiger Wechsel seiner Abwehr ist nach Ansicht des Trainers eine Notwendigkeit.

„Ich hätte gerne die gleiche Viererkette, aber sie können damit nicht umgehen. Die Spieler, die wir haben, können nicht alle drei Tage fit sein, andere Teams können das vielleicht, aber wir können es nicht“, sagte Guardiola im Oktober.

„Nathan kann nicht, Ruben letzte Saison, Aymeric kam von einer schweren Verletzung zurück, also ist es wichtig für uns, dass jeder spielen und alle gute Leistungen erbringen kann. Wir müssen bereit sein, bis zum Ende zu kämpfen, sonst wird es so schwierig.“

Es könnte erklären, warum City mehr Tore pro Spiel kassiert, mehr Schüsse zugelassen und eine höhere Erwartete Tore-Gegenzahl gegen sie zugelassen hat und im Vergleich zur letzten Saison viermal so viele Punkte aus Siegerpositionen abgegeben hat.