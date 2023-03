Alle topverhalen en transfergeruchten uit de kranten van donderdag…

DAGELIJKSE MAIL

Manchester City, Liverpool en Chelsea zijn in de race om Josko Gvardiol deze zomer vast te leggen.

De volgende fase van de strijd om Manchester United is al begonnen – met groepen vanaf donderdag in Manchester.

Bayern München zal volgens rapporten de kans om Joao Cancelo deze zomer vast te leggen afwijzen.

Eden Hazard heeft naar verluidt besloten zijn contract bij Real Madrid, dat in 2024 afloopt, te beëindigen.

Harvey Barnes zou Leicester een broodnodige boost kunnen geven door sneller dan verwacht weer in actie te komen na een enkelblessure bij Southampton.

Adidas zou kunnen worden geconfronteerd met hun eerste jaarlijkse verlies in 30 jaar nadat een mislukte samenwerking met de rapper, voorheen bekend als Kanye West, hen met £ 1,1 miljard aan onverkochte aandelen heeft achtergelaten.

DAGELIJKSE SPIEGEL

Liverpool blijft vol vertrouwen Jude Bellingham aantrekken deze zomer, maar ze moeten zich kwalificeren voor de Champions League om de 19-jarige sensatie van Borussia Dortmund in de wacht te slepen.

Mikel Arteta heeft speculaties in Spanje afgewezen dat Real Madrid hem deze zomer wil halen als vervanger van Carlo Ancelotti.

Romeo Beckham speelt later deze maand een vriendschappelijke wedstrijd tegen Oekraïne in aanloop naar de kwalificatiewedstrijd van Engeland voor het EK 2024.

DE ZON

West Ham zou Middlesbrough-manager en voormalig Hammer Michael Carrick kunnen aanvallen als ze David Moyes ontslaan, suggereren rapporten.

Chelsea heeft zich naar verluidt aangesloten bij Arsenal in de transferjacht voor Napoli’s Hirving Lozano.

Man Utd is in vergevorderde gesprekken met Diogo Dalot over een nieuwe langetermijnovereenkomst.

Arsenal heeft een boost gekregen in hun jacht op Marco Asensio, omdat zijn contractbesprekingen met Real Madrid naar verluidt zijn vastgelopen.

Barcelona-ster Ansu Fati zou door zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes zijn aangeboden aan “de helft van Europa”.

DE TIJDEN

Gesprekken tussen Manchester United en potentiële kopers beginnen deze week, met biedingsgroepen die naar verwachting vanaf donderdag naar het noordwesten zullen vliegen, terwijl vertegenwoordigers van de Qatari’s volgende week worden verwacht.

Owen Farrell zal donderdag voor het eerst sinds 2014 voor het eerst sinds 2014 op de Engelse bank worden gedropt in een belangrijke testwedstrijd, met Marcus Smith als fly-half gekozen in de brutaalste selectie van Steve Borthwick’s regeerperiode tot nu toe.

De voormalige vriendin van Tiger Woods, Erica Herman, zegt dat ze werd misleid om een ​​koffer in te pakken voor een vakantie, maar kreeg te horen dat ze buitengesloten was van haar huis en niet naar huis kon toen ze op het vliegveld aankwam.

DAGELIJKS TELEGRAM

Steve Borthwick zal naar verwachting de seismische beslissing nemen om de Engelse aanvoerder Owen Farrell van de kant te laten vallen om zaterdag in Twickenham tegen Frankrijk te spelen, de eerste keer dat hij sinds 2015 is weggelaten uit een grote testwedstrijd op vorm.

Chris Woakes hoopt dat zijn besluit om af te zien van nog een periode in de Indian Premier League om in het County Championship te spelen, hem naar Engeland’s XI kan stuwen voor de eerste Ashes Test in Edgbaston, zijn thuisbasis, in juli.

De Britse atletiekbond Fuzz Caan, voormalig bondscoach hoogspringen, is voor drie jaar geschorst wegens wangedrag.

DAILY EXPRESS

Ambtenaren van Manchester United plannen naar verluidt presentaties over de transferstrategie van de club om aan overnamebieders te bezorgen.

Naar verluidt zal Wimbledon deze zomer de ban op Russische en Wit-Russische spelers laten vallen, wat betekent dat spelers als Daniil Medvedev en Aryna Sabalenka kunnen strijden in de All England Club

Novak Djokovic hoopt nog steeds op de Miami Open te spelen nadat naar verluidt zijn verzoek om ontheffing van het vaccin is afgewezen door Homeland Security.

DAGELIJKS RECORD

De Spaanse coach Ricardo Rodriguez heeft tegen Aberdeen gezegd dat hij de volgende man aan het roer wil worden bij Pittodrie.