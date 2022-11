Man City kassiert spätes K.o.: Liverpool gewinnt emotional in Klopps Wutpause

Jürgen Klopp ist beim FC Liverpool gesperrt, doch seine Mannschaft feiert auch ohne den ausgefallenen Trainer einen Sieg – mit einem emotionalen Höhepunkt. Manchester City gewinnt in der Premier League zehn Heimspiele in Folge, nun endet der Lauf überraschend – und sehr bitter.

Der englische Fußball-Meister Manchester City hat in der Premier League nach drei Siegen in Folge eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft um Ex-Dortmunder Stürmerstar Erling Haaland verlor im eigenen Stadion gegen den starken FC Brentford aus London dank zweier Tore von Ivan Toney mit 1:2 (1:1). Im letzten Spiel vor der WM-Pause schlug der FC Liverpool den FC Southampton mit 3:1 (3:1), der sich Anfang der Woche von Trainer Ralph Hasenhüttl getrennt hatte. Toney erzielte den Siegtreffer für Brentford mit dem deutschen Profi Vitaly Janelt in der Startelf in der achten Minute der Nachspielzeit, nachdem er die Gäste in der 16. Minute zunächst in Führung gebracht hatte.

Der am Freitag von Bundestrainer Gareth Southgate in den WM-Kader berufene England-Profi Phil Foden (45.+1) erzielte den Ausgleich für die Cityzens von Starcoach Pep Guardiola. Das Spiel im Etihad Stadium wurde für längere Zeit unterbrochen, nachdem sich City-Verteidiger Aymeric Laporte bei einem Zusammenstoß in der zweiten Halbzeit eine schwere blutende Platzwunde am Kopf zugezogen hatte. Der Spanier konnte mit einem Verein weiterspielen. Zehn Minuten wurden wiederholt. Erling Haaland, der zuvor in zwölf Ligaspielen 18 Tore erzielt hatte, blieb erst zum dritten Mal in dieser Saison ohne eigenen Treffer.

Man City, Gegner von RB Leipzig im Achtelfinale der Champions League, blieb nach der Heimniederlage auf dem zweiten Tabellenplatz der Premier League. Spitzenreiter Arsenal hat am Samstagabend in Wolverhampton die Möglichkeit, seinen Vorsprung auf fünf Punkte auszubauen.

Liverpool rückte nach dem überzeugenden Heimsieg auf den sechsten Tabellenplatz vor. Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (6.) köpfte nach einem Freistoß und Darwin Núñez (21./42.) traf zweimal für die überlegenen Roten. Che Adams (9.) erzielte den vorläufigen Ausgleich für die vom Abstieg bedrohten Saints, bei denen der neue Trainer Nathan Jones an der Seitenlinie stand. Adams‘ Kopfball nach einem Freistoß war wie eine Kopie von Firminos Tor drei Minuten zuvor.

Emotionaler Höhepunkt auch ohne Klopp

Trainer Jürgen Klopp musste das Spiel nach seiner Roten Karte, die er vor wenigen Wochen im Duell gegen Man City erhalten hatte, von der Tribüne aus verfolgen – weil der englische Fußballverband Einspruch gegen die aus seiner Sicht zu milde Strafe von 30.000 Pfund erhoben hatte . In der 86. Minute des Spiels am 16. Oktober, als Liverpool gegen den Meister bereits mit 1:0 führte, ärgerte sich Klopp sehr darüber, dass der Schiedsrichter nicht pfiff. Der Deutsche räumte daraufhin ein, dass sein Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter „unangemessen“ gewesen sei, teilte der FA mit.

Ein emotionales Highlight anderer Art war die Einwechslung von James Milner: Der Kapitän der Reds feierte nach Gareth Barry, Ryan Giggs und Frank Lampard erst als vierter Profi seinen 600. Einsatz in der Premier League. Milner kam 2015 zeitgleich mit seinem Trainer Jürgen Klopp von Manchester City zum FC Liverpool. Vor ziemlich genau 20 Jahren debütierte er in der Premier League: Am 10. November 2002 gewann er mit Leeds United 4:3 bei West Ham United. Am 26. Dezember 2002, damals 16 Jahre und 356 Tage alt, wurde Milner beim 2:1-Unentschieden von Leeds United gegen Sunderland AFC zum jüngsten Torschützen der Premier League. (Er verlor den Titel drei Jahre später an James Vaughan, der in Vergessenheit geraten war.)

Tottenham Hotspur und Leeds United lieferten sich ein spektakuläres Torfest – mit dem besseren Ende für Tottenham. Die Spurs gerieten vor heimischer Kulisse dreimal mit 4:3 (1:2) in Rückstand. Harry Kane (25.) und Ben Davies (51.) glichen zweimal aus, bevor Rodrigo Bentancur (81./83.) das Spiel in London drehte. Crysencio Summerville (10.) und Rodrigo zweimal (43./76.) trafen für Leeds. Die Mannschaft von Ex-RB-Leipzig-Trainer Jesse Marsch musste die Schlussminuten nach einer Gelb-Roten Karte für Tyler Adams (87.) in Unterzahl spielen.