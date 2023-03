De FA Cup zou de grootste clubs van Manchester kunnen zien strijden in de finale van mei, nadat de twee rivalen uit elkaar werden gehouden in de loting van de halve finale.

Brighton speelde in de eerste halve finale gelijk tegen Manchester United, dat langs Fulham wist te komen.

Getty De route naar de finale op Wembley is nu uitgestippeld met onderweg enkele grote wedstrijden

Ondertussen ontvangt Manchester City de enige overgebleven Championship-ploeg in de competitie, Sheffield United, in de tweede clash.

Beide wedstrijden vinden plaats in het weekend van zaterdag 22 april en zondag 23 april en worden gespeeld in het Wembley Stadium.

City verzekerde zich van een plek bij de laatste vier na een nadrukkelijke 6-0 overwinning op Burnley op zaterdagavond.

Die overwinning op de ploeg van clublegende Vincent Kompany betekent dat hun hoop op een viervoudige overwinning nog steeds springlevend is.

United verzekerde zich zo ongeveer van een plek bij de laatste vier toen ze van een achterstand kwamen om de Cottagers te verslaan, die spelers Aleksandar Mitrovic en Willian en manager Marco Silva in een manische minuut een rode kaart bezorgden.

Elders verdiende Brighton zijn plaats bij de laatste vier met een 5-0 overwinning op League Two Grimsby Town.

Getty Er komt een nieuwe winnaar van de FA Cup en de winnaar van vorig seizoen, Liverpool, verlaat dit seizoen de vierde ronde

Ondertussen nam Sheffield United de andere plek in de halve finale in met een 3-2 overwinning op Blackburn in een bloedstollende clash op Bramall Lane.

De Blades zullen waarschijnlijk zonder twee van hun belangrijkste spelers voor die halve finale, omdat ze een paar in bruikleen hebben van City.

Tommy Doyle kreeg de winnaar in de kwartfinale, maar hij is een van die huurlingen. De andere is middenvelder James McAtee, die dit seizoen 29 keer voor de club speelde.