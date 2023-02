Man City ist daran interessiert, diesen Sommer James Maddison von Leicester zu verpflichten – Paper Talk | Aktuelles aus dem Transferzentrum

Alle Top-Storys und Transfer-Gerüchte aus den Zeitungen vom Mittwoch nach einem spannenden Deadline Day…

TÄGLICHE POST

Manchester City ist an einem Wechsel von James Maddison in diesem Sommer interessiert.

Der Wechsel von Hakim Ziyech zu Paris Saint-Germain wurde laut Berichten in Frankreich aufgehalten, weil Chelsea in seinen Verhandlungen „gierig“ war.

Jadon Sancho wird zum ersten Mal seit Oktober wieder in den Spieltagskader von Manchester United zurückkehren.

Enner Valencia behauptet, sein ecuadorianischer Nationalspieler Moises Caicedo hätte den Instagram-Post nicht schreiben sollen, der signalisierte, dass er Brighton verlassen würde.

Der Schutz der 12 am European Super League-Projekt beteiligten Klubs gegen jegliche UEFA-Sanktionen wurde wiederhergestellt, zumindest bis der Europäische Gerichtshof später in diesem Jahr über den Fall entscheidet.

Es wird erwartet, dass Conor Benn in die Rangliste des World Boxing Council zurückkehren darf, wenn es seine Ergebnisse aus einer dreimonatigen Untersuchung seiner fehlgeschlagenen Drogentests veröffentlicht.

DIE SONNE

Manchester City „mag“ Arsenal-Star Bukayo Saka, heißt es in Berichten.

Juventus-Star Dusan Vlahovic will angesichts des Interesses von Manchester United, Chelsea und Arsenal zu Real Madrid wechseln.

Marc Cucurella war schockiert, als er erfuhr, dass Jorginho seinen Transfer von Chelsea zu Arsenal abgeschlossen hatte.

DER SPORTLER

Der Trainer der ersten Mannschaft von Crystal Palace, Shaun Derry, hat seine Rolle beim Premier League-Klub aufgegeben.

TÄGLICHER TELEGRAPH

Aston Villa hat eine Kampagne ihrer eigenen Unterstützer zurückgewiesen, um einen Trikot-Sponsoring-Deal mit dem umstrittenen Online-Casino BK8 aufzugeben.

England steht vor einer außergewöhnlichen Belastung seiner Ressourcen für die White-Ball-Tour durch Bangladesch, da rund 15 Spieler zu Beginn der Tour nicht verfügbar sein werden.

LIV Golf hat einen weiteren Gewinner der PGA Tour verpflichtet, wobei der Kolumbianer Sebastian Munoz als neuester Rekrut für die von Saudi-Arabien finanzierte Liga bekannt gegeben wird, die in drei Wochen beginnt.

DER UNABHÄNGIGE

Everton hat sich spät im Fenster an Andre Ayew gewandt, um zu versuchen, seine Punkteprobleme zu lösen, und befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Deal.

TAGESSTAR

Ex-Manchester-United-Chef Ralf Rangnick war voll des Lobes für den Neuzugang von Manchester United, Marcel Sabitzer, als die beiden bei RB Leipzig zusammenarbeiteten.

Zugtickets von Newcastle nach London am Tag des League Cup-Finales waren nur 20 Minuten nach Beginn des Halbfinal-Rückspiels am Dienstag so gut wie ausverkauft.

DIE ZEITEN

Chelseas Ben Chilwell, den Manchester City 2020 beinahe von Leicester City verpflichtet hätte, gehört zu ihren Zielen für einen neuen Linksverteidiger.

Liverpool erwägt ihre ehemalige Basis in Melwood als Standort für das Trainingsgelände ihrer Frauenmannschaft.

TAGESREKORD

Berichten zufolge ist der ehemalige Polen-Trainer Czeslaw Michniewicz daran interessiert, der neue Trainer von Aberdeen zu werden.

DER SCHOTT

Jonny Hayes besteht darauf, dass er und seine Teamkollegen von Aberdeen Jim Goodwin nicht „unter den Bus geworfen“ haben, weiß aber, dass sie sich gegen die Anschuldigungen, die gegen sie erhoben werden, nicht wehren können.