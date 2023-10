Es war nicht nur Pep Guardiolas erste Liganiederlage bei Arsenal. Ein greifbarer, potenzieller Moment der Wachablösung. Es waren die wenigsten Schüsse, die eine Guardiola-Mannschaft seit mehr als einem Jahrzehnt in einem Ligaspiel abgegeben hatte.

Auf der M23 hatte Brighton mit Roberto De Zerbi gerade ein 2:2-Unentschieden gegen Liverpool erzielt. Es war nicht das Ergebnis, das sie sich gewünscht hatten, aber eines, das sie als beste Torschützen der Division festigte, eine Auszeichnung, die normalerweise das Markenzeichen jeder Guardiola-Mannschaft ist.

Beide Manager haben den Grundstein ihrer Philosophie auf Ballbesitz gelegt. Im Moment sieht De Zerbi’s kompletter aus.

Wenn die beiden am Samstag im Etihad gegeneinander antreten, könnte es leicht sein Team aus Brighton sein, das expansiveren Fußball spielt und gegen ein City-Team antritt, dessen stilistischer Neustart ins Stocken geraten ist.

Guardiolas Mannschaften waren seit seinem ersten Tag im Nou Camp vor 15 Jahren gnadenlos rücksichtslos und erzielten in fast 900 Spielen fast drei Tore pro Spiel.

Es gab immer einen zugrunde liegenden Pragmatismus, eine Verzweiflung nach der Kontrolle im Spiel, aber seine Entscheidung, Anfang des Jahres eine Abwehrreihe mit vier Innenverteidigern aufzubauen, war weit entfernt von Guardiolas Spielbuch.

Aber nachdem er innerhalb weniger Monate ein historisches Triple erreicht hatte, sah es nach seinem neuesten Geniemoment aus.

Die zugrunde liegenden kreativen Zahlen waren zwar immer noch stark, entsprachen aber auch nicht denen der Guardiola-Teams. Jetzt holen die Ergebnisse auf und die Lösung ist zu einem Problem geworden.

Schüsse, gegnerische Strafraumeinsätze und vor allem Tore sind im Vergleich zu den bisherigen Spitzenwerten der Liga deutlich zurückgegangen.

Er ist sich des Kompromisses durchaus bewusst, aber seit der Niederlage im Emirates-Turnier hat sich die Besorgnis verstärkt. Citys xG von 0,48 war der drittniedrigste Wert unter diesem Manager, der miterleben musste, wie seine Mannschaft zum ersten Mal seit April 2010 in einem Ligaspiel nur vier Schüsse erzielte.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Sam Blitz von Sky Sports wird von Adam Bate begleitet, um zu untersuchen, was genau den Formverlust von Manchester City verursacht hat und wie sich Rodris Abwesenheit darauf ausgewirkt hat



Der Meister hat alle drei Spiele verloren, die Rodri aufgrund einer Sperre verpasst hat, und er bleibt wohl der wichtigste Mittelfeldspieler der Premier League. Niemand kann den Ball so gut durch die Linien bewegen und gleichzeitig einen Verteidigungsschild bieten wie er.

Aber seine Abwesenheit ist angesichts der längerfristigen Trends von City eher ein Symptom als die Ursache.

Es würde immer noch eine mutige Seele erfordern, sie abzuschreiben. Ein verwundeter Pep ist ein Pep in seiner gefährlichsten Form, aber in dieser Saison gibt es noch eine zusätzliche mentale Überlegung. Was kauft man für das Team, das alles hat?

„Ich dachte, dass es für City in dieser Saison einen leichten Triple-Kater geben würde. Sie haben die Utopie erreicht, mehr können sie nicht tun“, sagte Gary Neville nach der Niederlage im Emirates.

„Ich denke, es wird ein Element geben, bei dem diese City-Spieler einfach ein wenig aus ihnen herausgenommen werden. Was ist ihr Anliegen in dieser Saison?“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Gary Neville ist der Meinung, dass Arsenals entscheidender 1:0-Sieg über Manchester City die Hoffnungen der Arsenal-Spieler stärken könnte, Pep Guardiolas Team in dieser Saison zum Premier-League-Titel zu verdrängen



Jetzt wird es nicht einfacher. Guardiola bezeichnete De Zerbi als „einen der einflussreichsten Manager der letzten 20 Jahre“, und die Seagulls würden ihre Gastgeber mit einem Sieg im Etihad übertreffen.

Natürlich zeigt Guardiola eine Geschichte der Großzügigkeit gegenüber gegnerischen Managern, kurz bevor er deren beste Pläne zunichtemachte.

Das könnte hier trotz der schwindenden Tore von City noch passieren. De Zerbis Stil ist offener als der von Guardiola. Wenn etwas schief geht, kann es sehr schief gehen, wie zum Beispiel die 1:6-Niederlage bei Aston Villa letzten Monat.

Aber sie haben vier Punkte Rückstand auf die Spitze und verfügen über einen Fußball, der das Ballspiel von Guardiola mit viel Schwung des alten Klopp mischt.

Seit seiner Ankunft haben sie in 40 Premier-League-Spielen 81 Tore erzielt. Das ist Ballbesitz mit einem Endprodukt, das Markenzeichen der besten Guardiola-Teams.

De Zerbi Ball hat in dieser Saison mehr Ballbesitz als Liverpool, Man Utd oder Newcastle, erzielte mehr Schüsse aus hohem Pressing als jeder andere und führte die Torschützenliste an.

Es ist ein anderes Ballbesitzspiel. Anstatt gegnerische Verteidiger herauszuziehen, lädt De Zerbi die starke Presse ein und schlägt durch sie hindurch.

Irgendwann werden die gegnerischen Seiten einen Weg finden, Widerstand zu leisten, aber die Ergebnisse und Ziele bleiben vorerst bestehen. Brighton hat in dieser Saison in jedem Spiel ein Tor erzielt und seit über einem Jahr kein einziges Mal in der Liga unentschieden gespielt.

Niemand erwartet, dass Brighton in dieser Saison besser als Man City abschließt. Das wäre wirklich eine Wachablösung. Doch mit einem begrenzten Budget, dem Wegfall des zentralen Mittelfeldspielers, der sie letzte Saison auf den sechsten Platz brachte, und dem europäischen Fußball, mit dem sie zu kämpfen haben, sind die Ergebnisse des 44-Jährigen wahre Wunder.

Seine Philosophie markiert das klarste neue taktische Denken der Liga seit der Ankunft von Jürgen Klopp und Guardiola selbst vor fast einem Jahrzehnt.

So wie er damals versuchte, alte Ideen neu zu erfinden, droht De Zerbi jetzt, Pep und Co. genau das Gleiche anzutun.

