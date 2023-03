CNN

Een man die volgens het openbaar ministerie vier jaar lang een vrouw gevangen hield in een woonwagen in Houston, is volgens de rechtbank aangeklaagd voor ontvoering.

Abraham Bravo Segura, 42, werd woensdagavond gearresteerd en zat vanaf vrijdagochtend in een Harris County Jail-faciliteit met een borgsom van $ 150.000, in afwachting van een hoorzitting later op de dag, volgens gevangenisgegevens.

Tijdens een eerste rechtszaak op donderdag toont een video van de hoorzitting verkregen door CNN-partner KTRK een officier van justitie die de beschuldigingen tegen Segura uitlegt.

“De beklaagde had de aanklager ongeveer vier jaar in een aanhangwagen vastgehouden”, zei de officier van justitie.

CNN heeft om commentaar gevraagd van het Harris County Public Defender’s Office.

KTRK meldt dat het slachtoffer in staat was om hulp te bellen met een telefoon in de stacaravan terwijl Segura aan het werk was en de hulpsheriffs van Harris County Sheriff’s Office vertelde dat hij haar onder schot hield, dreigde haar te vermoorden en dat ze niet kon ontsnappen.

Volgens KTRK moest de brandweer woensdag elektrisch gereedschap gebruiken om tralies voor de ramen van de trailer door te snijden om het slachtoffer te redden nadat de betonschaar het niet deed met het hangslot.