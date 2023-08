Mama Mia! – Heidi Klums Höschen verdeckt nur das Nötigste

Im Sporäch mit „Entertainment Tonight“ offenbart Heidi kurz vor ihrem runden Geburtstag: „Um ehrlich zu sein, lasse ich diese Zahl nicht meinen Weg of dat, was ich di, ändern. Es ist für mich nur eine Zahl, wisst ihr? Denn ich fühle mich innerlich nicht wie 50. Ich meine, manchmal schaue ich in den Spiegel und Denke: ‚Oh ja, ich bin 50′. Aber innerlich fühle ich mich, als wäre ich 25.”