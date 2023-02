Twee bruiloften zijn beter dan één.

Althans, dat lijkt het geval te zijn met Juni “Mama juni” Shannon, wie trouwde Justin Stroud voor de tweede keer nadat ze officieel in het huwelijksbootje stapten in een gerechtsgebouw in Georgia in maart 2022. Het paar besloot een bruiloft opnieuw te doen, maar deze keer wisselden ze hun geloften uit in Panama City, Florida met een adembenemend uitzicht op de oceaan.

Voor hun huwelijk op 18 februari vierde het paar hun verbintenis met naaste familie en vrienden, waaronder de dochters van Mama June, Alana “Honey Boo Boo” Thompson, Lauryn “Pompoen” Efird, Jessica “Chubbs” Shannon En Anna “Meisje” Cardwell. Mama Junes kleinkinderen Stella, Sylus En Bentley Efird– die Pumpkin deelt met echtgenoot Joshua Efird– waren ook aanwezig.

“Dit was de eerste keer dat de familie samen was sinds 2014”, zei Mama June in een persbericht van WE tv. “Dus het was heel bijzonder om te trouwen op een plek waar mijn familie en ik zoveel herinneringen aan hebben!”