Malu Dreyer: „Am Anfang saß ich viel öfter im Rollstuhl“

von Andreas Hoidn-Borchers und Nele Spandick 02.02.2023, 06:46



Seit zehn Jahren regiert Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz. in dem Stern sie spricht über Freude und Ohnmacht im Amt, die Besonderheiten der Kanzlerin und ihr Leben mit Multipler Sklerose.

Frau Dreyer, verstehen Sie immer, was Olaf Scholz will und plant?

Er hat seinen eigenen Stil, seinen eigenen Sinn für Humor, seine eigene Art zu sprechen. Er geht seinen eigenen Weg, das wussten alle, die ihn gewählt haben. Ich kann sehr oft sehr schnell einschätzen, was seine Absicht ist, ja.

Sie gehören zu einem exklusiven Kreis.

Nein, viele können.

Ist es typisch männlich zu glauben, dass man Entscheidungen nicht erklären muss?

Olaf Scholz ist kein typischer Mann-Mann.

Lieber?

Ein sehr moderner Mann. Gleichberechtigung ist für ihn das Normalste der Welt. Aber ja, Frauen sind oft etwas kommunikativer, und das sieht man ihrem Führungsstil an.