Families van de slachtoffers hebben opgeroepen tot een hernieuwde zoektocht nadat de bevindingen van een in de VS gevestigd maritiem roboticabedrijf naar voren kwamen

De Maleisische autoriteiten wordt gevraagd een nieuwe zoektocht naar vlucht MH370 te lanceren, negen jaar nadat deze van radars boven de Zuid-Chinese Zee verdween. Het verzoek komt nadat het Amerikaanse maritieme roboticabedrijf Ocean Infinity beweerde nieuw bewijs te hebben gevonden voor de mogelijke locatie van het vliegtuig.

De Boeing 777 was onderweg van Kuala Lumpur International Airport naar Beijing met 239 passagiers aan boord op 8 maart 2014, toen het minder dan een uur na zijn reis van het net verdween.

Drie jaar lang zochten Maleisië, China en Australië naar het vliegtuig in de Indische Oceaan, waar het vermoedelijk was neergestort, maar kwamen met lege handen aan. De zoektocht werd officieel afgeblazen in januari 2017, zonder dat er een conclusie werd getrokken over wat er met de mysterieuze vlucht had kunnen gebeuren.

In een gesprek met de Guardian op de negende verjaardag van het incident zei Oliver Plunkett, CEO van Ocean Infinity, echter dat nadat zijn bedrijf in 2018 zijn eigen mislukte zoektocht had uitgevoerd, het nu nieuw bewijs heeft verkregen dat uiteindelijk zou kunnen leiden tot de ontdekking van het vliegtuig.

Hoewel hij de details van de bevindingen niet deelde, zei Plunkett dat hij hoopt de Maleisische regering in de komende weken te overtuigen om groen licht te geven voor een nieuwe zoektocht en deze later dit jaar of in 2024 te lanceren. Het initiatief wordt ook ondersteund door Voice370 – een groep van familieleden van passagiers die aan boord waren van MH370 toen deze verdween.









Ondertussen heeft een nieuwe Netflix-documentaire getiteld ‘MH370: The Plane That Disappeared’ de publieke belangstelling voor het mysterie nieuw leven ingeblazen en licht geworpen op nieuwe theorieën.

Cyndi Hendry, een vrijwillige onderzoeker bij het inmiddels ter ziele gegane bedrijf voor satellietbeelden Tomnod, vertelde de Netflix-filmmakers dat ze slechts enkele dagen nadat het vliegtuig was verdwenen, duizenden kilometers van het belangrijkste zoekgebied, wat leek op vliegtuigresten, vond in de Zuid-Chinese Zee.

Hendry, die satellietbeelden doorzocht, beweert wrakstukken te hebben gevonden die een “bijna perfecte match” naar MH370 voor de kust van Vietnam, vlakbij waar het vliegtuig van radars afkwam.

De onderzoeker zegt dat ze geprobeerd heeft contact op te nemen met onderzoekers en Malaysia Airlines om haar bevindingen te delen, maar beweert dat ze werd genegeerd nadat het Britse bedrijf Inmarsat gegevens had laten zien die suggereerden dat het vliegtuig in de Indische Oceaan was neergestort.