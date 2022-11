Malaysia steht zum ersten Mal in der Geschichte vor einem aufgehängten Parlament

Malaysia sah sich zum ersten Mal in seiner Geschichte mit einem Parlament konfrontiert, da die Unterstützung eines konservativen islamischen Bündnisses große Koalitionen daran hinderte, bei allgemeinen Wahlen eine einfache Mehrheit zu gewinnen.

Ohne einen klaren Gewinner könnte die politische Unsicherheit anhalten, da Malaysia mit einem sich verlangsamenden Wirtschaftswachstum und einer steigenden Inflation konfrontiert ist. Es hatte in ebenso vielen Jahren drei Premierminister.

Wenn die Hauptparteien keine Mehrheit gewinnen, bedeutet dies, dass eine Kombination von ihnen ein Mehrheitsbündnis bilden müsste, um eine Regierung zu bilden. Malaysias konstitutioneller Monarch könnte sich ebenfalls einmischen, da er die Befugnis hat, einen Gesetzgeber zum Premierminister zu ernennen, von dem er glaubt, dass er über eine Mehrheit verfügt.

Die Koalition des langjährigen Oppositionsführers Anwar Ibrahim gewann die meisten Sitze bei den Parlamentswahlen am Samstag, wie die Ergebnisse der Wahlkommission zeigten.

Die größte Überraschung kam vom ehemaligen Ministerpräsidenten Muhyiddin Yassin, der seinen Block Perikatan Nasional zu einem starken Auftritt führte und Unterstützung von den traditionellen Hochburgen der amtierenden Regierung erhielt.

Muhyiddins Bündnis umfasst eine malaiisch orientierte konservative Partei und eine islamistische Partei, die die Scharia oder das islamische Recht propagiert. Rasse und Religion sind strittige Themen in Malaysia, wo die muslimische ethnisch-malaiische Bevölkerung die Mehrheit und ethnische Chinesen und Inder die Minderheiten bilden.

Sowohl Anwar als auch Muhyiddin behaupteten, die Unterstützung für die Regierungsbildung zu haben, obwohl sie nicht preisgaben, mit welchen Parteien sie sich verbündet hatten.

Muhyiddin sagte, er hoffe, die Diskussionen bis Sonntagnachmittag beenden zu können. Sein Bündnis ist Juniorpartner in der Regierungskoalition des amtierenden Ministerpräsidenten Ismail Sabri Yaakob und könnte wieder mit ihr zusammenarbeiten.

Anwar sagte, er werde dem malaysischen König Al-Sultan Abdullah einen Brief vorlegen, in dem er seine Unterstützung darlegt.

Wenn Anwar den Spitzenposten ergattert, würde dies eine bemerkenswerte Reise für einen Politiker abschließen, der in 25 Jahren vom Thronfolger zum Premierminister, zu einem wegen Sodomie verurteilten Gefangenen und zur führenden Oppositionsfigur des Landes aufgestiegen ist.

Seit 2015 wird die malaysische Politik vom 1MDB-Korruptionsskandal überschattet, bei dem Steuergelder in Milliardenhöhe aus dem Land veruntreut wurden. Es brachte den ehemaligen Premierminister Najib Razak zu Fall, der jetzt wegen Korruption eine zwölfjährige Haftstrafe verbüßt.

Drei Ministerpräsidenten regieren das südostasiatische Land, seit vor vier Jahren eine fieberhafte Wahl mit Rekordbeteiligung zum Schlüsselthema Korruption ausgetragen wurde.

Malaysia hat 222 Parlamentssitze, aber am Samstag wurden nur 220 gewählt.

Die Wahlkommission sagte, Anwars multiethnische Pakatan Harapan-Koalition habe insgesamt 82 Sitze gewonnen, während Muhyiddins Perikatan Nasional-Allianz 73 Sitze gewonnen habe. Ismails Barisan-Koalition erhielt 30. Ein Sitz war ab 2100 GMT unangekündigt.

„Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Wahl ist, dass Perikatan das Zweiparteiensystem erfolgreich gestört hat“, sagte Adib Zalkapli, ein Direktor der politischen Beratungsfirma Bower Group Asia.

Barisan und Pakatan sind seit langem die Hauptblöcke Malaysias.

Barisan sagte, es akzeptiere die Entscheidung des Volkes, höre aber auf, eine Niederlage einzugestehen. Die Koalition sagte in einer Erklärung, dass sie weiterhin an der Bildung einer stabilen Regierung festhält.

Der erfahrene Führer Mahathir Mohamad erlitt unterdessen seine erste Wahlniederlage seit 53 Jahren in einem Schlag, der das Ende einer sieben Jahrzehnte langen politischen Karriere bedeuten könnte, und verlor seinen Sitz an Muhyiddins Bündnis.

Eine Rekordzahl von Malaysiern hat am Samstag abgestimmt, in der Hoffnung, eine Welle politischer Unsicherheit zu beenden, die in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten und der Covid-19-Pandemie zu drei Premierministern geführt hat.

Die politische Landschaft war steinig, seit Barisan die Wahlen 2018 verlor, nachdem er 60 Jahre lang von der Unabhängigkeit regiert hatte.

Anwar machte sich Ende der 1960er Jahre einen Namen als studentischer Aktivist in verschiedenen muslimischen Jugendgruppen in Kuala Lumpur, als das Land von dem langwierigen kommunistischen Aufstand des malaiischen Notstands erschüttert wurde.

1974 bei Studentenprotesten gegen die ländliche Armut festgenommen, wurde Anwar zu 20 Monaten Gefängnis verurteilt. Trotz seines brandheißen Rufs verwirrte er später liberale Unterstützer im Jahr 1982, indem er der konservativen United Malays National Organization (UMNO) beitrat, die von Mahathir geführt wurde.

Der freigelassene Politiker war der Erbe des damaligen Premierministers Mahathir bis 1998, als er entlassen und wegen Korruption und Sodomie angeklagt wurde. Im folgenden Jahr wurde er für schuldig befunden, eine Entscheidung, die zu Massendemonstrationen auf der Straße führte.

Die Sodomie-Verurteilung wurde aufgehoben, aber das Korruptionsurteil wurde nie aufgehoben, was ihn daran hinderte, bis ein Jahrzehnt später für ein politisches Amt zu kandidieren.

Im Jahr 2008, als sein Verbot der politischen Beteiligung aufgehoben wurde, wurde er mit weiteren Anklagen wegen Sodomie konfrontiert.

Nach einer Berufung gegen den Freispruch dieser Anklagen wurde er erneut verurteilt und 2015 inhaftiert. Menschenrechtsgruppen äußerten sich äußerst kritisch, als die Verurteilung bestätigt wurde, und nannten sie politisch motiviert – eine Behauptung, die die Regierung zurückwies.

Anwar wurde 2018 aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er sich mit den alten Feinden Mahathir und Muhyiddin zusammengetan hatte, um Barisan zum ersten Mal in der Geschichte Malaysias zu besiegen, inmitten der öffentlichen Wut auf die Regierung über den milliardenschweren 1MDB-Skandal.

Diese Koalition brach nach 22 Monaten an der Macht zusammen, weil sie sich über ein Versprechen von Mahathir gestritten hatte, das Amt des Premierministers an Anwar zu übergeben. Muhyiddin wurde kurzzeitig Premierminister, aber seine Regierung brach letztes Jahr zusammen und ebnete den Weg für Barisans Rückkehr an die Macht mit Ismail an der Spitze.