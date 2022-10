Malaysia ist auf große Überschwemmungen eingestellt. Warum also findet eine Wahl statt?

CNN

Das Beharren der malaysischen Regierung darauf, im nächsten Monat vorgezogene Parlamentswahlen während einer Monsunzeit abzuhalten, die voraussichtlich verheerende Überschwemmungen bringen wird, riskiert, die Politik über das Leben der Menschen, der Oppositionsgesetzgeber und der Politik zu stellen Analysten sagen.

Malaysia wird am 19. November an die Wahlurnen gehen, gab die Wahlkommission des Landes letzte Woche bekannt, nachdem Premierminister Ismail Sabri Yaakob das Parlament am 10. Oktober aufgelöst hatte, als er eine nationale Abstimmung forderte, um Jahre politischer Instabilität zu beenden.

Kritiker sagen jedoch, dass die Abhaltung der Wahl während der jährlichen Monsunzeit im Nordosten – wenn ein Großteil des Landes wahrscheinlich überflutet wird – ein verzweifelter Versuch ist, die Regierungskoalition von Ismail an der Macht zu halten.

„Ihre Strategie ist klar: Sie wollen die Wahlbeteiligung niedrig halten, weil Straßen überschwemmt und der Zugang zu Wahllokalen abgeschnitten werden“, sagte Charles Santiago, Parlamentsabgeordneter der oppositionellen Demokratischen Aktionspartei.

Santiago glaubt, dass die Wahlbeteiligung niedrig sein wird, was Ismails United Malays National Organization (UMNO) helfen würde, die Mehrheit der Sitze im Parlament zu gewinnen.

Der Gesetzgeber reichte am 14. Oktober eine Klage beim Obersten Gericht von Malaysia ein, um die Wahl zu verschieben. Ein Urteil in dem Fall wird am Freitag erwartet.

Santiago sagte, die Abhaltung der Abstimmung während des Monsuns sei ein „opportunistischer Schritt“ der Regierung gewesen, und es gebe „keine Eile“, Wahlen auszurufen, und stellte fest, dass ihre Amtszeit nicht vor Juli 2023 enden würde.

Die Regierung hat auch die Verantwortung, „das Leben ihrer Bevölkerung zu schützen und sie nicht in Gefahr zu bringen“, fügte er hinzu.

„Aber ihre politischen Karrieren sind viel wichtiger als das Leben gewöhnlicher Menschen“, sagte er.

CNN wandte sich an das Büro des malaysischen Premierministers, um einen Kommentar zu den bevorstehenden Wahl- und Überschwemmungsprotokollen zu erhalten, erhielt jedoch vor der Veröffentlichung keine offizielle Antwort.

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag räumte Premierminister Ismail die Möglichkeit von Monsunüberschwemmungen in mehreren Teilen des Landes ein, sagte aber, er hoffe, dass sie nicht „schwer“ sein würden.

„Wenn es in bestimmten Gebieten und Bundesstaaten zu Überschwemmungen kommt, haben wir ausreichend Personal, um Menschen zu retten, insbesondere diejenigen, die von Überschwemmungen betroffen sind“, sagte er.

Dazu würden fast 70.000 Such- und Rettungskräfte von Polizei und Armee gehören, sagte er. „Die Zahl wird erhöht, wenn sie nicht ausreicht“, sagte er. Boote, Allradantriebe, Lastwagen und Luftfahrzeuge würden ebenfalls eingesetzt, fügte er hinzu.

Außerdem seien mehr als 6.000 Hochwasserevakuierungszentren eingerichtet worden, die „als Wahlzentren dienen würden“, sagte er und fügte hinzu: „Wir sind vorbereitet.“

Wie die meisten seiner südostasiatischen Nachbarn ist Malaysia anfällig für saisonale Überschwemmungen.

Die Sintflut im vergangenen Jahr war die schlimmste, die je verzeichnet wurde – 54 Menschen starben und Zehntausende wurden durch Überschwemmungen in acht Bundesstaaten vertrieben, darunter auch in der Hauptstadt Kuala Lumpur.

Während Beamte es als ein Ereignis bezeichneten, das „einmal in einem Jahrhundert“ vorkommt, enthüllte die Katastrophe die Realität extremer Wetterbedingungen, die durch den Klimawandel verursacht wurden, und warf ein Schlaglicht auf den Premierminister und die Mitglieder seines Koalitionskabinetts, die neu an die Macht gekommen waren.

Syed Saddiq, Gründer der Malaysian United Democratic Alliance (MUDA), berichtete von Tragödien vor Ort.

„Es war traurig. Menschen saßen auf Dächern fest. Einer unserer Freiwilligen ist sogar auf eine Leiche gestoßen“, sagte der ehemalige Jugend- und Sportminister. „Tausende Leben wurden zerstört. Auch die Flutschäden beliefen sich auf Milliarden.“

Angebliches Missmanagement der Regierung und verzögerte Reaktionen der Beamten auf die Überschwemmungen lösten eine große öffentliche Gegenreaktion aus.

„Ich leugne (die Schwächen) nicht und werde sie in Zukunft verbessern“, sagte Premierminister Ismail letzten Dezember, nachdem Menschen im ganzen Land tagelang von Hochwasser eingeschlossen waren.

Kritiker sagen jedoch, dass die Abhaltung einer Wahl während der Monsunzeit darauf hindeutet, dass das Versprechen vergessen wurde.

„Wir haben Politiker, die an Stimmen denken, anstatt Leben zu retten“, sagte Syed und fügte hinzu, dass seine Partei in Erwartung des Monsuns fast ein Jahr lang Hochwasserhilfe vorbereitet habe. „Sie haben eindeutig nicht gelernt. Ihre Entscheidung ist nicht nur gewissenlos und unverantwortlich, sie ist unmenschlich.“

Die Monsunzeit in Malaysia hat dieses Jahr früh begonnen, und schlechtes Wetter hat bereits mehrere Teile des Landes getroffen. In den Bundesstaaten Sabah und Sarawak wurde kürzlich nach Tagen mit starken Winden und Dauerregen Hochwasserwarnungen herausgegeben.

„Viele Orte in ganz Malaysia werden während der Monsunzeit im November mit möglichen Flutkatastrophen konfrontiert sein“, sagte das malaysische Meteorologische Amt am 6. Oktober. „Es wird stark von den Wetterbedingungen abhängen … aber die 15. Parlamentswahlen sollten nicht während des Monsuns abgehalten werden. ”

Trotz dieser Warnung sagten politische Beobachter, die Abstimmung werde wahrscheinlich noch stattfinden.

„Der Premierminister hatte das Vorrecht, das Parlament kurz vor der Monsunzeit (zu seinen eigenen Bedingungen) aufzulösen“, sagte die Anti-Korruptions-Anwältin Cynthia Gabriel, Gründungsdirektorin des Center to Combat Corruption and Cronyism (C4).

Gabiel sagte, die Regierung versuche wahrscheinlich, von den Spaltungen zwischen den Oppositionsparteien und einer niedrigen Wahlbeteiligung zu profitieren.

„Eine geringe Wahlbeteiligung aufgrund starker Regenfälle und möglicher Überschwemmungen ist wahrscheinlich“, sagte Gabriel. „Und es wird sich definitiv auf das Ergebnis der Parlamentswahlen auswirken.“

Die politische Analystin Bridget Welsh wiederholte die Stimmung. „Die Wahlbeteiligung kann sinken, wenn schwere Überschwemmungen auftreten“, sagte sie.

„UMNO möchte, dass so bald wie möglich Umfragen abgehalten werden, um aus ihrem Vorteil Kapital zu schlagen, aber das kann nach hinten losgehen, weil es die Wähler daran erinnern wird, dass ihr Fokus auf Macht und nicht auf Menschen liegt.

„Wenn das passiert, wird es öffentliche Wut geben und mehr werden zur Abstimmung kommen.“

Kamarudin Ahmad, Anwalt und Mitglied der UMNO, sagte, er sei „zuversichtlich“ in die Fähigkeit der Partei, „jede Überschwemmungssituation zu bewältigen, die am Wahltag auftreten könnte“.

„(Verschiedene) Vorbereitungen wurden bereits getroffen“, sagte er gegenüber CNN. „UMNO war in der Vergangenheit mit schwierigen Situationen konfrontiert. Überschwemmungen werden unserer Kampagnenarbeit nichts im Wege stehen.“

Aber für viele wird das Überleben der erwarteten kommenden Überschwemmungen Vorrang vor der Abstimmung haben.

Aini Othman, 27, aus der Stadt Kuala Sepetang im nordwestlichen Bundesstaat Perak, erinnert sich, wie sie während der Überschwemmungen im vergangenen Jahr hüfttief durchgewatet war, um junge Familienmitglieder in Sicherheit zu bringen. „Ich kann nicht schwimmen. Aber ich hatte keine Wahl, wenn ich meine Familie retten wollte“, sagte sie.

Und da die Vorbereitungen für den diesjährigen Monsun sie beschäftigten, sagte sie, sie habe wenig Zeit, um über Politik nachzudenken – zumindest im Moment.

„Die Fluten werden kommen, aber sie werden gehen“, sagte sie. „Malaysier sind nicht leichtgläubig. Diejenigen, die nach Macht drängen, zahlen möglicherweise den Preis, wenn die Überschwemmungen vorbei sind.“