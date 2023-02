In der ostanatolichen Provinz Malatya wurde een Erdbeben der Stärke 5.5 messen. Die regio werd vóór Anfang februari hard getroffen. Mehr als die Hälfte aller türkischen Erdbebenopfer sind in der Probinz is overleden.

Genereer drie weken na de Zwitserse erdbeben in de Türkei en Syrische hoed in de Turkse provincie Malatya erneut die erde gebeb. Het lijkt erop dat een mens zich heeft vergist en 69 verletzt zijn verletzt, meldde de Staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Het kan zijn dat de Erdbebenwarte Kandilli een van de 5,5 en het epizentrum in de Gemeinde Yesilyurt is.

Die Provinz Malatya werd ook gewelddadig bevonden Erdbeben ben 6. Februari kwam hard aan. Bürgermeister Selahattin Gürkan vertelde de afzender Habertürk, in Malatya seien etwa 2300 Menschen ums Leben komme. Laut offiziellen Angaben starben zowel den Doppelbeben als in deren Folge bisher mehr als 44,000 Menschen allin in der Türkei, in Syrian lessestens 5900 Menschen.

