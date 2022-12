Malaria-Todesfälle gehen 2021 zurück, nachdem sie im ersten Jahr von Covid-19 gestiegen sind, sagt die WHO

Laut WHO sind die malariabedingten Todesfälle im Jahr 2021 leicht zurückgegangen.

Vier afrikanische Länder waren 2021 für mehr als die Hälfte aller malariabedingten Todesfälle verantwortlich.

Malariainfektionen stiegen langsam auf 247 Millionen im Jahr 2021, verglichen mit 245 Millionen im Jahr 2020.

Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Donnerstag gingen die Todesfälle im Zusammenhang mit Malaria im Jahr 2021 nach einem deutlichen Anstieg im ersten Jahr von Covid-19 leicht zurück, blieben jedoch höher als die vor der Pandemie geschätzte Zahl.

Die geschätzten Todesfälle durch Malaria gingen weltweit von 625.000 im Jahr 2020 auf 619.000 im vergangenen Jahr zurück, da sich die Gesundheitsdienste nach pandemiebedingten Störungen stabilisierten, insbesondere in Afrika, wo die Krankheit am weitesten verbreitet ist, erklärte die WHO in ihrem World Malaria Report 2022.

Die Zahl der Todesfälle blieb jedoch höher als die geschätzten 568 000 im Jahr 2019.

Auf vier Länder – Nigeria, die Demokratische Republik Kongo, Niger und Tansania – entfiel im Jahr 2021 etwas mehr als die Hälfte aller Todesfälle durch Malaria weltweit. Alle vier, zusammen mit sieben weiteren Ländern, „hielten jedoch die Linie“, so die Agentur der Vereinten Nationen sagte.

Der Rückgang der Todesfälle erfolgt, obwohl die Zahl der Malariainfektionen weiter, wenn auch langsamer, auf geschätzte 247 Millionen im Jahr 2021 gestiegen ist. Dem stehen 245 Millionen Fälle im Jahr 2020 und 232 Millionen im Jahr 2019 gegenüber.

Die WHO betonte auch, dass die geringere Finanzierung aufgrund der Pandemie und die steigenden Kosten den Druck auf die nationalen Malariaprogramme erhöht haben.

Die Finanzierung im Jahr 2021 belief sich laut Bericht auf fast 3,5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einer erforderlichen Investition von 7,3 Milliarden US-Dollar.

Diese Programme stellten jedoch weiterhin sicher, dass das Worst-Case-Szenario verhindert wurde, insbesondere in Bezug auf die Verteilung von mit Insektiziden behandelten Moskitonetzen – dem wichtigsten Präventionsinstrument.

„Tatsächlich war 2020 weltweit ein Rekordjahr, in dem über alle Kanäle fast 300 Millionen Netze verteilt wurden, trotz aller erheblichen Herausforderungen, mit denen die Länder konfrontiert waren“, sagte Dr. Abdisalan Noor vom Global Malaria Program der WHO während eines Briefings mit Journalisten.