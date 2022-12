Malaika Arora kann nicht aufhören zu erröten, als Karan Johar sie nach sexuellen Rollenspielen mit Arjun Kapoor fragt

Malaika Arora hat ihr digitales Debüt mit ihrer neuen Show „Moving In With Malaika“ gegeben, in der sie den Fans durch ungefilterte Gespräche Zugang zu ihrem Leben gewährt. In der neuesten Folge konnte Malaika nicht aufhören zu erröten, als ihr Gast Karan Johar übernahm und sie nach ihrem Sexualleben fragte. Lesen Sie auch – Top OTT-Updates: Aarya 3, Mirzapur 3, Malaika Arora reagiert auf Nora Fatehis Streik und mehr

Während ihres Gesprächs machte es Karan nichts aus, direkt in Malaikas Schlafzimmergeheimnisse einzutauchen und fragte, ob sie und Arjun Kapoor im Schlafzimmer experimentieren würden. Malaika wurde rot, als Karan sie fragte: „Also, magst du es, mit Arjun aufzurütteln? Wie ein Experiment?“ Lesen Sie auch – Entertainment News Today: Nora Fatehi verlässt wütend Malaika Aroras Show; Navya Naveli Nanda-Siddhant Chaturvedi Party zusammen und mehr

Malaika versuchte, sich von dem intimen Gespräch fernzuhalten, indem sie Karan bat, zu gehen, aber alles vergebens. Karan stand genau dort auf seiner Couch und fragte Malaika weiter, ob sie auf Sexspielzeug stehe. Er fragte, ob sie jemals Handschellen ausprobiert oder eine Rolle als Krankenschwester gespielt habe. Malaika beschloss, keine von Karans Fragen zu ihrem Sexualleben zu beantworten, aber sie konnte nicht aufhören, rot zu werden. Lesen Sie auch – Tara Sutaria, Disha Patani, Malaika Arora und weitere Bollywood-Schauspielerinnen, die es lieben, ihre straffe Taille in Fitnessstudio-Selfies zur Schau zu stellen

Karan erzählte dann seine eigene Schlafzimmergeschichte, in der er einmal versuchte, ein Rollenspiel als Polizist zu spielen, aber kläglich scheiterte. „Ich habe einmal Rollenspiele ausprobiert, aber dieses Outfit passte nicht zu mir. Es war dieser Polizist. Ich wollte Singham sein“, sagte Karan und ließ Malaika in Splits zurück.

Später fragte Karan Malaika nach ihren Heiratsplänen und versuchte sie davon zu überzeugen, dass sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung machen sollte. Malaika schoss zurück auf den Filmemacher und sagte, dass er möchte, dass sie heiratet, damit er die Eheschließung vollziehen kann.

Karan gab sein Motiv zu, sagte aber, dass er nicht glücklich war, als er nicht zur Hochzeit von Vicky Kaushal und Katrina Kaif eingeladen wurde. Er schimpfte weiter, dass die Romanze des Paares auf der Koffee-Couch begann, aber er fühlte sich schlecht, als er nicht zu ihrer Hochzeit eingeladen wurde.

Malaika versicherte Karan dann, dass er zu ihrer Hochzeit eingeladen wird, falls und wenn dies geschieht, und sie auch die Hochzeit amtieren lassen wird. Karan sagte, dass er auch einen Anzug im Sinn habe, den er gerne bei ihrer Hochzeit tragen würde. Als der Filmemacher fragte, ob der Bräutigam Arjun sei, machte Malaika eine Pause und sagte: „Für mich ist er derjenige.“

