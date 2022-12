Malaika Arora enthüllt, dass Arbaaz Khan „eines der ersten Gesichter“ war, das sie nach ihrem Autounfall sah

Die Bollywood-Schauspielerin Malaika Arora, die jetzt mit ihrer neuen Show „Moving In With Malaika“ alle Blicke auf sich zieht, sprach über ihren Autounfall, der sich Anfang des Jahres ereignete. Sie sprach auch über ihre Augenoperation, als sie mit Farah Khan in „Moving In With Malaika“ sprach.

Malaika enthüllte, dass Arbaaz Khan eine der ersten Personen war, die sie nach dem Autounfall sah. Während sie mit Farah sprach, sagte sie: „In diesem Moment dachte ich, ich wäre entstellt. Ich dachte, ich hätte in diesem Moment mein Augenlicht verloren, weil ich in diesen paar Stunden nichts sehen konnte. In meinem Auge waren so viele Glassplitter und Blut, dass ich nichts sehen konnte. Für mich selbst dachte ich in diesem Moment wirklich, dass ich nicht glaube, dass ich überleben werde und dass ich Arhaan vielleicht nicht wiedersehen werde. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht, operiert, etc.“

Sie fügte hinzu: „Aber als ich herausgerollt wurde, war eines der ersten Gesichter, die ich sah, in diesem Moment tatsächlich Arbaaz. Und er fragte mich immer wieder: „Kannst du sehen? Wie viele Zahlen? Wie viele Finger?‘ Und ich dachte: ‚Warum macht er das?‘ Es war sehr seltsam. Für eine Sekunde dachte ich, okay, bin ich in der Zeit zurückgereist? Etwas, das wirklich herausragt, ist in schwierigen Zeiten, das weißt du, egal was es sein mag, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, jo bhi ho (was auch immer passiert ist), wie er dort war.

Für die Laien: Malaika Arora hatte am 2. April einen Unfall, als sie auf dem Rückweg nach Mumbai war. Sie überlebte schwere Verletzungen. Sie sprach auch über ihr Leben, nachdem sie sich von Arbaaz Khan getrennt hatte.

Sh erklärte: „Jede Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, hat sich absolut gelohnt. Ich bin glücklich“, Malaika bekam Tränen in den Augen, als sie dies Farah erzählte. Farah tröstete sie und sagte: „Aww, du siehst wunderschön aus, selbst wenn du weinst.“