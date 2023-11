Makros zählen, 10.000 Schritte am Tag gehen

Joe Marro, 38, wusste, dass er 2017 einige Veränderungen vornehmen musste. Da sagte ihm sein Arzt, dass er auf dem besten Weg sei, Diabetiker zu werden. „Es war kein gutes Gefühl zu wissen, dass mein Leben verkürzt werden könnte. Ich war zu jung. Ich habe viele Ziele, Leidenschaften und Träume“, sagt er.

„Ich erreichte den Punkt, an dem die Waage fast 300 Pfund wog, und ich musste etwas tun. Ich wollte nicht sterben. Ich hatte das Gefühl, dass mir ein Ultimatum gestellt wurde.“

Neben dem Diabetesrisiko hatte Marro auch Probleme mit der Schilddrüse, niedrigem Energieniveau und Atembeschwerden. „Ich war 14 Jahre lang Musiklehrer und meine Schüler sahen mich husten und nicht richtig atmen“, sagt er. „Ich liebe meinen Beruf. Ich habe die Fähigkeit, die Zukunft von Kindern zu beeinflussen. Aber ohne meine Gesundheit könnte ich nicht 100 % geben.“

Marro aus Deer Park, New York, hatte sein ganzes Leben lang mit seinem Gewicht zu kämpfen. „Ich hatte immer die Vision, fit zu sein. Ich habe es so hart versucht. Als ich jünger war, habe ich Sport gemacht und war immer übergewichtig. Mein Gewicht hat mich immer gestört. Ich hatte das Gefühl, dass es mich zurückhielt und die Leute mich anders betrachteten“, sagt er.

Marro hatte viele verschiedene Diäten ausprobiert, aber er nahm immer ein wenig ab und nahm wieder zu: „Ich hatte das Gefühl, dass ich dazu bestimmt wäre, übergewichtig zu sein, als ob es an meiner Genetik läge. Aber die Realität ist, dass ich nicht verstanden habe, wie man sich richtig ernährt, und ich habe nicht verstanden, wie man eine Trainingsroutine entwickelt.“

Nachdem er gelernt hatte, sich gesundheitsfördernd zu ernähren und Sport zu treiben, verlor er 130 Pfund. So hat er es gemacht.

Fitness- und Ernährungsumstellungen nahm er zunächst selbst vor

Marro nahm an Gruppentrainingskursen mit den Schwerpunkten hochintensives Intervalltraining (HIIT), Kickboxen und Gewichtheben teil.

Diese Kurse halfen ihm, Freude am Sport zu entwickeln und sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen. „Davor ging ich ins Fitnessstudio, fühlte mich aber verloren, weil ich nicht wusste, was ich tat“, sagt er. „Der Gruppenunterricht hat meine Trainingskenntnisse erweitert und mir etwas gegeben, auf das ich mich freuen kann.“

Außerdem reduzierte er seine Portionsgrößen und zählte die Kalorien. Diese Veränderungen halfen ihm, 55 Pfund abzunehmen, bevor sein Gewichtsverlust aufhörte. „In diesem Jahr entwickelte ich, obwohl ich ein Plateau erreichte, eine konsistente Trainingsroutine“, sagt er.

Dennoch musste er das Plateau überwinden. Er versuchte, intensiver zu trainieren, um zu sehen, ob das helfen würde, aber er erzielte nicht die gewünschten Ergebnisse.

Joe Marro hat im Laufe der Jahre viele Diäten ausprobiert, nahm aber immer wieder zu. Mit freundlicher Genehmigung von Joe Marro

Er wandte sich um Rat an einen Experten

Marro engagierte einen Trainer, der ihm bei der Erstellung eines Ernährungsplans half, bei dem die Zählung von Makronährstoffen (Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate) im Mittelpunkt stand.

„Ich habe angefangen, ein wenig abzunehmen, aber ich habe mich nicht ganz an den Essensplan gehalten“, sagt er. „Ich habe es vielleicht vier oder fünf Tage die Woche verfolgt. Ich habe immer unterwegs gegessen, und ich denke, das war ein großes Problem. Wenn man essen geht, weiß man nicht wirklich, wie viele zusätzliche Kalorien das Essen enthält oder wie es zubereitet wird.“

Schließlich beschloss er, den Rat seines Trainers zu testen, indem er den Plan „bis zum Abschlag“ befolgte. Sein Ziel war es, 100 bis 150 Gramm Protein, 125 Gramm Kohlenhydrate und 50 Gramm Fett pro Tag zu sich zu nehmen. Er entdeckte gesündere Lebensmittel, die er mochte, und kreierte Mahlzeiten, die sich auf diese Lebensmittel konzentrierten. „Ich fing an, mein eigenes Essen zu kochen und alles abzumessen. Ich habe mich in den Prozess verliebt“, sagt er.

Und dann sah er wieder Ergebnisse – er begann, kontinuierlich ein bis zwei Pfund pro Woche abzunehmen, und bis 2020 verlor er weitere 75 Pfund.

Auch Marros Trainer trainierte mit ihm im Einzeltraining und er entdeckte, dass es ihm Spaß macht, ein Trainingsprogramm zu entwickeln und sich selbst herauszufordern.

In seinem aktuellen Plan strebt er täglich 9.000 bis 10.000 Schritte zwischen Laufen, Laufband und Stairmaster an. Marro arbeitet jetzt als Schulverwalter und geht in der Mittagspause oder beim Telefonieren zu Fuß.

Außerdem hebt er fünf Tage die Woche Gewichte, davon zwei Tage am Oberkörper, zwei Tage am Unterkörper und einen Tag am Ganzkörper: „Ich liebe Gewichtheben. Wenn ich nie eine solche Reise durchgemacht hätte, glaube ich nicht, dass ich es tun würde. Mittlerweile ist es ein Teil meiner Routine, der mir Spaß macht.“

Nachdem er so viel Gewicht verloren hat, hat er ein wenig schlaffe Haut, obwohl er das Gefühl hat, dass Krafttraining sie minimiert hat. „Es ist immer noch etwas, das mich mental belastet“, sagt er.

Während seiner Abnehmreise stellte Joe Marro fest, dass es ihm Spaß machte, ein Trainingsprogramm zu erstellen und sich selbst mit Zielen wie dem Laufen eines 5-km-Laufs herauszufordern. Mit freundlicher Genehmigung von Joe Marro

Er hat diese nicht maßstabsgetreuen Siege in seiner Gesundheit und seinem Leben gesehen

Marros Gewichtsverlust hat das Diabetes-Risiko gesenkt, was ihn zu Veränderungen veranlasste: „Ich habe vor Kurzem mein Blutbild machen lassen und habe keine Probleme mehr. Mein Arzt meinte, dass ich nichts verbessern muss.“

Er ist froh, sein Möglichstes zu tun, um seine Überlebenschancen zu verbessern: „Ich möchte ein langes Leben führen. Ich weiß, dass ich jederzeit an irgendetwas erkranken kann. Aber ich erhöhe meine Chancen.“

Auch ihm sind diese Veränderungen aufgefallen: