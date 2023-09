New York

CNN

—



Ökonomen haben in den letzten Monaten ihrem Lexikon einen weiteren Begriff hinzugefügt: makellose Desinflation.

Zwar gibt es keine offizielle Definition einer makellosen Desinflation, der Ausdruck wird jedoch verwendet, um ein Szenario zu beschreiben, in dem es zu Inflation kommt kühlt ab, ohne einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verursachen.

Historisch gesehen war dies aufgrund eines gut untersuchten Phänomens, das als Opferquote bekannt ist, schwierig – wenn nicht sogar unmöglich – durchzusetzen. Die Theorie hinter der Verhältnisgleichung besagt, dass jeder Rückgang der Inflation einer Volkswirtschaft ein gewisses Maß an Schaden zufügt. Dieser Schmerz äußert sich tendenziell in einer höheren Arbeitslosenquote, die das Wirtschaftswachstum behindert.

In den Vereinigten Staaten kühlte sich die Inflation laut dem neuesten Verbraucherpreisindex von einem Höchststand von 9,1 % im Juni 2022 auf 3,2 % im Juli dieses Jahres ab. Dennoch ist die Arbeitslosenquote des Landes tatsächlich von 3,6 % im Juni 2022 auf 3,5 % im Juli 2023 gesunken. Die aktuelle Quote liegt bei 3,8 %.

Das lässt einige Ökonomen glauben, dass eine völlige Desinflation möglich sein könnte.

Aber Fed-Beamte werden wahrscheinlich nicht jubeln, bis sie sehen, dass die Inflation das 2-Prozent-Ziel der Zentralbank erreicht und für einen längeren Zeitraum dort bleibt. Ohne einen signifikanten Anstieg der Arbeitslosigkeit dorthin zu gelangen, käme in den Augen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell einem Wunder nahe.

In einer Rede letzten Monat sagte Powell, dass das Erreichen von 2 % „eine Periode unter dem Trend liegenden Wirtschaftswachstums erfordern wird“. Im Juni sagte er außerdem, dass „der Schlüssel“ zur Senkung der Inflation in einer „weitergehenden Lockerung der Arbeitsmarktbedingungen“ liege, ein Euphemismus für mehr Arbeitslosigkeit.

Selbst der oberste Wirtschaftsberater von Präsident Joe Biden, Jared Bernstein, äußerte Skepsis gegenüber dem Begriff.

„Ich würde diese Desinflation nicht als makellos bezeichnen“, sagte er letzten Monat in einem CNBC-Interview auf der Fed-Konferenz in Jackson Hole. „Es stellt sich die gute Frage, was auf der letzten Meile vor der Tür steht“, fügte er hinzu.

Bernstein und seine Ökonomenkollegen im Weißen Haus sagten in einem Blogeintrag im August auch, dass die Disinflation, die wir erleben, nicht makellos sein kann, wenn „die Inflation überhaupt erst durch Störungen auf der Angebotsseite der Wirtschaft in die Höhe getrieben wurde“.

Vielmehr sei es „die Entwirrung ehemals verkrampfter Lieferketten“, die die Inflation drücke, sagten sie.

Die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, sagte kürzlich, sie erwarte nicht, dass der Arbeitsmarkt angesichts der viel höheren Zinssätze so stark sein würde, räumte jedoch ein, dass dies größtenteils mit ungewöhnlichen Umständen infolge der Pandemie zusammenhängt. Beispielsweise führten Konjunkturpakete zu beispiellosen Ausgaben, die normalerweise nicht auftreten, wenn sich die Wirtschaft in einer Rezession befindet. Als Reaktion auf die gestiegene Nachfrage hatten die Arbeitgeber viel mehr Arbeitskräfte einzustellen, in einigen Fällen über den Personalbestand vor der Pandemie hinaus.

„Wir sollten uns also nicht wundern, dass einige dieser typischen Beziehungen möglicherweise nicht unbedingt ertragen werden zu diesem Zeitpunkt“, sagte Mester letzten Monat in einem CNBC-Interview in Jackson Hole.

Ebenso wie Powell rechnet sie nicht mit einer tadellosen Desinflation und sagt, es sei noch nicht klar, wie sich die kumulativen Zinserhöhungen der Fed in vollem Umfang auswirken werden. Mester fungiert derzeit bis Ende des Jahres als stellvertretendes Mitglied. Sie wird bei den Sitzungen im nächsten Jahr über Zinsentscheidungen abstimmen.