„Majestätische“ Herden verspielter Orcas ziehen die Bewohner der Golfinseln in ihren Bann, da immer mehr Sichtungen gemeldet werden

Ein Mann aus British Columbia, der beinahe seinen üblichen Spaziergang geschwänzt hätte, wurde mit einem „majestätischen“ Spektakel belohnt, als er am Dienstag vor der Küste der Insel Galiano eine Gruppe herumtollender Orca-Wale entdeckte.

Douglas Thistle-Walker sagt, dass er fast täglich die 45-minütige Runde durch Bluffs Park – an der Südspitze von Galiano – läuft, aber nach einer besonders schwierigen Woche musste er sich an diesem Nachmittag dazu überreden, hinzugehen.

Jetzt ist er froh, dass er es getan hat.

„Ich habe zufällig das Geräusch der Wale gehört und war einfach in der großartigen Aussicht, ihnen dabei zusehen zu können, wie sie diese Show abliefern“, sagte er gegenüber CBC News aus seinem Haus auf der südlichen Gulf Island, etwa 60 Kilometer südwestlich von Vancouver .

Douglas Thistle-Walker war auf einem Spaziergang auf Galiano Island, als er eine Gruppe Orcas beim Durchbrechen entdeckte.

Eine Gruppe von mindestens sechs Schwertwalen tobte unten im Wasser, sprang aus dem Wasser in die Luft und einige schlugen sogar mit dem Schwanz auf die Wellen.

„Sie hatten offensichtlich Spaß“, sagte Thistle-Walker. „Ich habe ein oder zwei davon gesehen, die auf diese Weise durchgebrochen sind, aber noch nie ist eine Kapsel auf diese Weise explodiert. Es war also wirklich etwas Besonderes.“

Thistle-Walker begann mit der Aufnahme der Killerwale, und die gemeinnützige Salish Sea Orca Squad postete das Video später auf ihrem Instagram-Konto, wo viele seiner Nachbarn und Walliebhaber zu Boden gingen.

„Ich hatte einfach das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, deshalb bin ich ziemlich glücklich, es mit allen teilen zu können“, sagte er.

„Es ist eine unglaubliche Erfahrung.“

„Erstaunlich“ zu sehen, wie große Schoten zusammenbrechen

Zu sehen, wie eine so große Gruppe gemeinsam durchbricht, sei „erstaunlich“ und „nicht alltäglich“, sagte Ivan Ng, der die Sichtungsberichte der in British Columbia ansässigen gemeinnützigen Wild Ocean Whale Society (WOWS) bearbeitet.

„Es sieht sehr nach spielerischem Verhalten aus“, sagte Ng.

Laut WOWS und dem in Washington ansässigen Orca Behavior Institute (OBI) folgt die Sichtung von Thistle-Walker auf Berichte über einen Anstieg der Zahl der in der Salishsee gesichteten Schwertwale an der Westküste.

In den letzten Jahren wurden zwischen 220 und 250 von insgesamt etwa 370 küstennahen Killerwalen dokumentiert, die das Salish-Meer besuchten, teilte das OBI in einem Facebook-Beitrag am Mittwoch mit.

Aber bis Ende Oktober dieses Jahres wurden bereits 250 durchreisende Orcas dokumentiert, und laut OBI bleibt abzuwarten, wie viele weitere noch vor Jahresende zu Besuch kommen werden.

Vor der Veröffentlichung stand niemand vom OBI für ein Interview zur Verfügung.

Von Futterplätzen angezogen

Laut Ng hat WOWS eine erhöhte Anzahl gemeldeter Walsichtungen beobachtet, verfolgt jedoch nicht die jährlichen Daten speziell für Schwertwale.

Während die Population der etwa 70 im Süden der Salish-See ansässigen Killerwale zurückgeht, kommen laut Ng vorbeiziehende Wale aus Küstengewässern bis nach Kalifornien und Mexiko.

Er meint, die Zunahme der Sichtungen könnte darauf hindeuten, dass vorbeiziehende Wale weiter nach den Seelöwen und Seehunden suchen müssen, die sie fressen, und Bemühungen, die Umweltverschmutzung zu reduzieren und Meeressäugetiere zu schützen, bedeuten gesündere Gewässer, in denen die Beute der vorbeiziehenden Orcas gedeihen kann.

„Kalifornische Seelöwen und Seehunde wurden früher kommerziell gejagt, und jetzt werden sie nicht mehr gejagt, ihre Population nimmt zu“, sagte Ng. „Das lockt den durchreisenden Orca ins Wasser.“

Ng sagt, es sei aus dieser Entfernung nicht möglich zu sagen, ob die Wale in Thistle-Walkers Video ansässig oder vorübergehend waren, aber es wäre noch „ungewöhnlicher“, wenn sie sich als vorübergehend herausstellen würden, da diese Wale dazu neigen, in kleineren Gruppen zu reisen unter sechs.

Thistle-Walker sagt, es sei sicherlich seine bisher beste Walsichtung, und diese Erfahrung habe ihm auch eine wichtige Lektion gelehrt.

„Ein Spaziergang lohnt sich immer.“