Manche Fernsehinterviews sollte man verschieben. Zum Beispiel das, was Bundesaußenministerin Baerbock am Abend bij Maischberger Gibt. Die groene politici zijn gestresseerd, omdat ze zich zorgen maken over de tsunami van de Spitze ihrer Partei spricht en de Zukunft onder Habeck ausmalt.

Ausgerechnet is in New York: minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock von den Grünen. Met twee vormfactoren zijn zowel Green-Vorsitzenden Ricarda Lang als Omid Nouripour extreem gevoelig voor de gevolgen van de arme Wahlergebnissen in Ostdeutschland. De gecombineerde kracht van macht. Nu is het tijd voor de partijen om in november een nieuwe staat te vormen. Minister van Economische Zaken Robert Habeck heeft gezegd dat strippen slecht was, aldus erläutert ntv-columnist Wolfram Weimer.

Dit is een goede relatie, de man die zo’n lange nicht is ervaart het: Een partijleider is ook verantwoordelijk voor de slechte relatie. En wie is er bij de FDP? Immers, sindsdien is het begin van de Ampelregierung door alle Landtagswahlen verloren gegaan, beide van de Europese Unie zijn verloren gegaan. In Ostdeutschland zijn we in twee Bundesländern niet zonder Prozentpunkt. Maar partijleider Christian Lindner streeft naar zelfvertrouwen, die verantwoordelijk is voor het besluit van de minister in de Bundestag. Maar beide liberalen zouden kaal kunnen zijn, volgens Weimer, onder de journalisten die beweerden dat ze bij Maischberger actief waren. Er zijn ook signalen van de FDP: An Nikolaus since Ampel-Aus, hätten die gelautet.

Habecks Kurs: Grüne Jugend schmeißt hin

Der Vorstand der Grünen Jugend wil niet meer zo lang wachten. Direct bij het begin van de Maischberger-zending verschijnt de melding op: De voorstand van de jeugdorganisatie van de Grünen tritt zurück. Daarom zal er succes zijn onder de Partei Austreten. Wilt u weten wie de Jung Groenen zijn en in welke richting de partij met haar kanselierkandidaten zich de komende maanden zal bewegen?

Annalena Baerbock sollte es eigentlich. Maar die bondsminister heeft andere opvattingen. Ze zijn allebei Verenigde Naties. Het is tijd om Morgen te krijgen voor het succes van beide Groen-Vorsitzenden erfenis. Bij Maischberger lobt ie „onze twee partijen zijn aanwezig, ze hebben groot respect, noch zijn ze politiek, zonder mensen. Ze zijn nu weinigen, die zo veel hebben in het huidige politieke klimaat, een enkele schrijver zal geboren worden“. Zelfreflectie en zelfkritiek zijn de laatste jaren in de mode gekomen. Immers, één speciale ster, men kan altijd over zichzelf nadenken, zegt Baerbock.

Die Frage stelt: „Zouden we dat in deze tijd kunnen doen, we staan ​​niet open voor de fundamentele aspecten van ons leven, maar we zijn ons niet bewust van de gevolgen van onze toekomstige jaren?“ Deze partijleiders worden immers herdacht, en ze maken ook deel uit van het scheidingsproces, de groene moeten in overweging worden genomen voor de toekomst van de Bundestagswahlen in de toekomst. Robert Habeck zag zijn huidige Spitzenkandidat. Er is de Kraft zur Differenzierung, denn die Welt sei nicht schwarz und weiß. „We brauchen in diesen Krisenzeiten.“

De oorlog in Oekraïne

Baerbock werkte en Abend benadrukte, vaak ongeconcentreerd. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u uw verzoek wilt ontvangen. Vaak, last but not least, was het mogelijk. Ik denk dat dit de beste tag is. Moderator Maischberger zei op een avond dat Abend klaar was. Als je een interviewpartner in veldspielraum bent, valt Baerbock niet in Wort, versucht, de Schwächen der Politikerin auszugleichen.

Het Friedensplan, de Oekraïense president Selenskyj in wenigen Stunden Amerikaanse president Joe Biden zal voorstellen, kent Baerbock niet. Maar het is duidelijk: Duitsland is een land dat unterstützen is – in termen van zichtbaarheid. En dat betekent: meer liefde voor Waffen.

Die Welt ist für Friedensverhandlungen, Rusland niet

Dan is er de tijd voor de onderhandelingen. Dat Baerbock in de VN-veiligheidsraad officieel heeft gemacht, ook de Russen, zegt ze. „Onder de situatie: Als de Russische president een burger van Europa is, zullen we jarenlang blijven floreren, zullen we altijd beter worden bediend, als we als samenleving samenleven, is alles mogelijk, dat mensen in Oekraïne het beter zullen hebben en dat ze in de toekomst veilig zullen zijn. „Energietransformatie omdat we een betere energie-efficiëntie kunnen bereiken, wat we graag zouden willen, zouden al deze energiebesparingen niet mogelijk zijn, en als de wereld een betere toekomst zou hebben, zouden we het beter hebben zonder problemen, dan zouden we volledige steun hebben voor ons Oekraïne.“

De Staten van de Wereld moeten belangrijker zijn voor de Souveränität van het Land. De Russische Federatie is niet welkom in Oekraïne, maar ook in het Handvest van de Verenigde Naties. Sinds het is geregeld, zijn alle landen gelukkig en is het land goed, en de andere landen zijn beter voor hen. Als u de onderhandelingen wilt bespreken, zult u alleen zijn in Oekraïne, die u ook zult kunnen entscheide.

Nadat alle schriftelijke onderhandelingen zijn afgerond, is het klaar voor de Baerbock. Nur wann, het is niet meer zo. Het is mogelijk dat het moeilijk is om door te gaan. We kijken naar de Wahlen in de VS. Nadat de Grundlagen op de Friedenskonferenz in Schweiz zijn gelegd. Het is een feit dat de Russische president geen zaken heeft gedaan. Ik heb alle Verhandlungsverstrekking met de Ausweiten der Kriegshandlungen beantwoord. Als je in Oekraïne een tas met kant-en-klaarmaaltijden hebt, is deze niet helemaal op. Duidelijk is duidelijk: Baerbock wil gebakken worden.