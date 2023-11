Maines Gesetz zum Recht auf Reparatur von Autos gewinnt mit 84 Prozent der Stimmen

Der Leiter des Projekts „Right to Repair“ der Verbraucherrechtsgruppe USPIRG, Nathan Proctor, sagte dazu 404 Medien dass die Menschen das Recht auf Reparatur unterstützen, „weil es gesunder Menschenverstand ist – zumindest für diejenigen, die keine Hersteller sind.“ Tim Winkeler, der VIP Tire and Service in Auburn, Maine, leitet, erzählte Nachrichtenzentrum Maine dass sich die Familien in Maine durch die Abstimmung „auf ihre örtliche Werkstatt verlassen können, die sie und ihr Fahrzeug kennt“.