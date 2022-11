Mahnungen vor COP27: „Die Menschheit steuert auf den Abgrund zu“

Stand: 06.11.2022 05:47

Vor der heute beginnenden Weltklimakonferenz sind viele Wissenschaftler pessimistisch. Außenminister Baerbock mahnte, 2022 dürfe trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine kein verlorenes Jahr für den Klimaschutz werden.

Kurz vor Beginn der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten hat Deutschland die Eindämmung der Erderwärmung zur obersten Priorität erklärt. „Die Menschheit steuert auf einen Abgrund zu, auf eine Erwärmung von über 2,5 Grad, mit verheerenden Auswirkungen auf unser Leben auf dem einzigen Planeten, den wir haben“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Die Welt habe „alle notwendigen Instrumente zur Hand, um die Klimakrise zu begrenzen und auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen“.

Trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine darf 2022 „kein verlorenes Jahr für den Klimaschutz sein. Für viele Staaten geht es um das Überleben ihrer Bevölkerung und ihrer Kultur“, sagte Baerbock mit den Ministerien für Wirtschaft, Entwicklung und Umwelt . „Für sie ist die Klimakrise immer noch das wichtigste Sicherheitsthema, nicht Russlands Krieg in Europa.“ Diese Staaten würden von den reichen Ländern mehr Solidarität erwarten.

Niedrige Erwartungen

Wegen des andauernden Krieges in Europa, aber auch wegen der damit verbundenen Energie-, Ernährungs-, Wirtschafts- und wachsenden Staatsverschuldung sind die Erwartungen an die Klimakonferenz eher gedämpft – auch im Vergleich zur COP26 vor einem Jahr in Glasgow.

Zu der heute beginnenden Konferenz, die erstmals seit 2016 wieder in Afrika stattfindet, werden rund 30.000 Teilnehmer erwartet. Bei der COP27 verhandelten Vertreter aus fast 200 Ländern in Sharm El-Sheikh fast zwei Wochen lang über den Kampf gegen den globalen Erwärmung kann verstärkt werden.

Die Zeit drängt, denn die vergangenen sieben Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Extremwetterereignisse unter anderem in Pakistan, Nigeria und Somalia haben zuletzt die enormen Schäden und die tödliche Zerstörungskraft des Klimawandels gezeigt.

Latif: Konferenzen „nicht effektiv“

Mojib Latif, Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, war schon vor dem Start zurückgetreten und stellte die Klimakonferenzen insgesamt in Frage: „Es gibt keine Durchbrüche“, sagte er der Mediengruppe Bayern. Die Konferenzen seien „unproduktiv“, weil „Papiere mit wenig Substanz als großer Fortschritt gefeiert werden“.

Forscher schätzen, dass der weltweite Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase bis 2030 halbiert werden muss. Anders ist das Pariser Klimaziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, nicht mehr zu erreichen. Die bisher vorgelegten Klimaschutzpläne der Länder sehen jedoch noch weiter steigende Emissionen vor.

Die Gefahr: Klimakipppunkte

Und selbst das 1,5-Grad-Ziel reicht laut Klimaforschern nicht aus. Johan Rockström, einer der Direktoren des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), erklärte zusammen mit anderen Wissenschaftlern im Fachblatt „Science“, warum: Es seien einige Kipppunkte möglich, von denen aus sich die Erderwärmung weiter beschleunigen werde selbst, wurden bereits erreicht.

Dazu gehöre das Auftauen der Eisschilde in Grönland und in der Westantarktis, sagte er der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS). Daher sollte das Ziel eigentlich bei 1,3 Grad maximaler Erwärmung liegen. Eine Erwärmung von 1,2 Grad wurde bereits erreicht.

Rockstrom sagte jedoch, er sei ein Pragmatiker und sehe „null“ Chancen, eine ehrgeizigere Marke als 1,5 Grad zu erreichen. „Das Pariser Abkommen ist das einzige verbindliche Dokument, das wir haben. Deshalb verteidige ich es“, sagte er der FAS. Er argumentierte auch, dass Deutschland zwar keine neuen Kernkraftwerke bauen sollte, aber die bestehenden länger laufen lassen sollte, solange sie sicher sind.

Habeck: Die Industrienationen müssen vorangehen

Wirtschaftsminister Robert Habeck, zu dessen Zuständigkeitsbereich in der Bundesregierung auch der Klimaschutz gehört, forderte dennoch entschlossenes Handeln. Die COP27 müsse Ergebnisse bringen, sagte Habeck in einem auf Twitter veröffentlichten Video, denn die Welt habe ein weiteres „Katastrophenjahr“ mit galoppierender Erderwärmung erlebt. Bisher hat sich die Weltgemeinschaft zu wenig in Richtung Klimaneutralität bewegt.

Deutschland muss gegenüber anderen Industrieländern eine Vorreiterrolle einnehmen: Obwohl Deutschland nur für rund zwei Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich ist, „gerade weil Deutschland alle Möglichkeiten hat, blicken viele Augen auf Deutschland. Wenn wir es nicht schaffen (… ), mit all unseren finanziellen und technischen Möglichkeiten (…), dann werden die anderen 98 Prozent auch nicht mitmachen“, sagte Habeck.

Timmermans für strengere EU-Klimaziele

EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans brachte die verschärften EU-Klimaziele zur Sprache. „Vielleicht schaffen wir es sogar, in Ägypten konkrete Maßnahmen vorzustellen, um unsere Emissionen um mehr als 55 Prozent zu reduzieren“, sagte er dem „Spiegel“. „Das wäre wichtig, weil derzeit international kaum jemand über Emissionen spricht.“

Er warf den USA vor, sich nicht finanziell an dem Klimafonds zu beteiligen, aus dem Klimaschutzmaßnahmen für Entwicklungsländer finanziert werden sollen. „Wir zahlen jedes Jahr mindestens 25 Milliarden Dollar, es sind die Amerikaner, die hier nicht liefern“, sagte Timmermans. Auch US-Präsident Joe Biden hat seine Versprechen noch nicht gehalten. „Ich verstehe gut, dass der globale Süden darüber klagt.“