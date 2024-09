Mahmoud Abbas: Kein Ausweg aus der Gewalt

Mahmud Abbas zal lange tijd blij met hem zijn, voor een nieuwe nachkriegsordnung für den Gaza-strepen meer in hiërogliefen zien dan spreken. Nu hebben we de PLO-chef en de president van de Palestijnse Autonomie met het einde van een Palestijns plan.

Een knappe halfjaarlijkse toespraak Abbas op Donnerstag zur 79. Algemene Vergadering van de VN in het Main Quarter Verenigde Naties in New York. Aber eerste in de laatste minuten seiner sehr langen, aber in dieser verzweifelten Lage begreiflichen Anklage Israëls kam er zum Punkt. Allereerst werd Abbas alles gezegd, er was zowel sprake van een procedure als van een oordeel, maar het was niet altijd zielsverdriet. Het resultaat van de snelle 89-jarige palästinenserchef een Plan, zölf Punkte, die zei sollen, was een seiner en der Sicht seiner Regierung nach eenmöglichen Ende des Gazakriegs zu tun ist.