Thomas Magnum ist nicht nur eine haarige 80er-Jahre-Ikone. Er war auch Soldat in Vietnam. Dementsprechend sind die Themen auch nicht ganz so soft.

Der Effekt ist verblüffend: Ein Ermittler spricht aus dem Off zum Publikum. Es entsteht eine Nähe, fast eine Vertrautheit, die im zeitgenössischen TV-Krimi-Kosmos ungewöhnlich ist. Meistens hört es sich so an, als würde er laut denken. Manchmal kommentiert er sofort, was er gerade tut oder was er als nächstes vorhat. Und manchmal spricht er über die Erinnerungen, die ihm gerade in den Sinn kamen; Seine Rückblenden vom Krieg in Vietnam laufen in Schwarzweiß über die Leinwand.

Falls es jemand vergessen hat. In diesem Kontext agiert Thomas Magnum und damit auch der Erzählrahmen von „Magnum“, der prototypischen Sunny-Boy-Serie der 1980er Jahre: Tom Selleck als Privatdetektiv auf Hawaii. In der Popkultur-Erinnerung dominiert der Look mit den kaum zugeknöpften Blumenhemden, den knappen Hosen, der Sonnenbrille und den vielen Haaren auf dem Kopf, im Gesicht, auf der Brust, dazu der freundliche Sommerglanz in jeder Szene.

Aber wie gut, dass der Retro-Sender Sat1 Gold jetzt wieder von vorne startet: Letzte Woche liefen die ersten vier Folgen der 1. Staffel, diesen Samstag laufen die nächsten vier Geschichten, wer Lust hat, kann also gleich mal durchstarren nach acht Uhr abends bis Mitternacht. Als Alternative zu all dem anderen Quark in der Sommergurkenzeit ist er gleich doppelt und dreifach gut.

Ja, es ist Anfang der 1980er Jahre, also eine Welt voller Männer. Und Frauen im Bikini. Die sich natürlich früher oder später auf Magnum stürzen. Aber gleichzeitig – und in dieser Klarheit zum damaligen Zeitpunkt überraschend – ist diese Serie eine Geschichte über Veteranen und ihre Kriegstraumata, über psychische Belastungen, zermürbende Erinnerungen und die Flucht in den sonnigen Eskapismus, den roten Ferrari inklusive.

Und über eine Flucht in die Zweisamkeit: Denn zu Magnums Team gehören noch zwei Armeekollegen von damals, Helipilot TC (Roger E. Mosley) und Rick (Larry Manetti) (beide übrigens auch Teil der neuen Magnum-Ausgabe, die läuft). seit 2018, ohne Selleck und nicht der Rede wert). Drei Kumpel als Wunschfamilie, die abends auch mal Pasta kochen, gemeinsam Wein trinken, sich gegenseitig weiße Smokings mit Fliege leihen und sich gegenseitig necken.

Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich, dass die Fälle – derzeit die 45-minütigen Folgen fünf bis acht, letztlich ein zufälliger Querschnitt – teilweise weit von der Gleichwertigkeit der 1990er-Jahre oder beispielsweise der westdeutschen Achtzigerjahre-Krimireihe entfernt sind von „Derrick“ bis „A Case for Two“. Stattdessen geht es in „Magnum“ um die IRA, Nazis, ein altes jüdisches Ehepaar und ihre Vergangenheit. Und das alles auf Hawaii.

Sa., 8. Juni, ab 20.15 Uhr, Staffel 1, Folgen 4 bis 8, Sat.1 Gold

Umso verständlicher ist es, dass Thomas Magnum so wirkt, als wolle er mit aller Kraft im Jetzt leben. Acht Staffeln lang funktionierte die Atmosphäre, die Donald Paul Bellisario und Glen A. Larson seinerzeit schufen: ein Nebeneinander von Drama, Tragödie und einer Lässigkeit, die stets am Rande des Umkippens in Humor ist, dann aber nur noch völlig überzeugte Leichtigkeit bleibt .

Alles ist gleichzeitig möglich, sozusagen nebenbei. Zum Beispiel, wenn Magnum die Wohnung eines Mordopfers durchsucht, zum Kühlschrank geht, sich bedient, von Zimmer zu Zimmer zieht – und die Milch direkt aus der Tüte trinkt.