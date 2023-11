Von Kopenhagen aus betreut Jacob die Berichterstattung aus Dänemark, Island, Grönland und den Färöer-Inseln. Spezialisiert auf Sicherheit und Geopolitik in der Arktis- und Ostseeregion sowie auf große Unternehmen wie die Brauerei Carlsberg und den Reedereikonzern AP Moller-Maersk. Zu seinen einflussreichsten Berichten über arktische Themen gehört ein Bericht darüber, wie die NATO-Verbündeten langsam die russische Vormachtstellung in der Region erkennen und aufdecken, wie Grönland ein Sicherheitsloch für Dänemark und seine Verbündeten darstellt und wie sich ein Überfluss an kritischen Mineralien als Fluch erwiesen hat für Grönland. Bevor er 2016 nach Kopenhagen zog, verbrachte Jacob sieben Jahre in Moskau, wo er für Dow Jones Newswires und das Wall Street Journal über die russische Öl- und Gasindustrie berichtete, gefolgt von vier Jahren in Singapur, wo er für WSJ und Reuters über die Energiemärkte berichtete. Als russischer Sprecher war er an der Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine beteiligt. Er veröffentlicht jeden Wochentag einen Newsletter mit den wichtigsten regionalen und globalen Nachrichten. Kontaktieren Sie Jacob per E-Mail, wenn Sie Interesse am Erhalt des Newsletters haben.