De Deense scheepvaart- en logistieke groep AP Moller-Maersk heeft maandag aangekondigd dat het ermee heeft ingestemd zijn twee logistieke locaties in Rusland te verkopen aan het in Cyprus geregistreerde bedrijf IG Finance Development. De verhuizing maakt deel uit van de inspanningen van het bedrijf om zich volledig terug te trekken uit het land.

Volgens het persbericht van het bedrijf heeft de verkoop van een inlands depot in Novorossiysk, met een capaciteit van 1.500 containers, en een koel- en vriesmagazijn in St. Petersburg, goedkeuring verkregen in de Europese Unie en Rusland.

“We zijn verheugd dat we een nieuwe eigenaar hebben gevonden voor onze twee logistieke sites in Rusland en daarmee uitvoering geven aan onze beslissing om al onze activa in het land af te stoten.” Chief Commercial Officer Karsten Kildahl verklaarde.

Het rapport merkte op dat IG Finance Development een overeenkomst heeft gesloten met Arosa, een grote voedselimporteur in Rusland, om de locaties te exploiteren.

In maart 2022 kondigde Maersk aan dat het vanwege westerse sancties zou stoppen met het aannemen van nieuwe niet-essentiële bestellingen van en naar Rusland. In augustus verkocht het bedrijf een belang van 30,75% in de Russische havenexploitant Global Ports Investments aan de grootste containeroperator van Rusland, Delo Group.

Volgens Reuters die de woordvoerder van Maersk citeert, moet de rederij nog steeds vier sleepboten verkopen onder het merk Svitzer, de enige overgebleven activa in Rusland.

