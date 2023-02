Maersk Q4-Ergebnisse 2022

Das Containerschiff Maersk Murcia liegt am 24. August 2020 im Hafen von Göteborg, Schweden, vor Anker.

Maersk, eine der weltweit größten Containerreedereien, meldete am Mittwoch einen Rückgang der Gewinne im vierten Quartal, verzeichnete jedoch das beste Gesamtjahresergebnis seiner Geschichte.

Der dänische Riese, der weithin als Barometer für den Welthandel angesehen wird, sagte, sein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe im vierten Quartal 6,5 Milliarden US-Dollar erreicht, was unter einer Refinitiv-Konsensprognose von 6,77 Milliarden US-Dollar und einem Rückgang von 8 Milliarden US-Dollar für liege im gleichen Quartal 2021.

Dadurch stieg der bereinigte EBITDA-Wert für das Gesamtjahr auf 36,84 Milliarden US-Dollar, was geringfügig unter der Prognose des Unternehmens von 37 Milliarden US-Dollar, aber dem stärksten Gesamtjahresergebnis aller Zeiten liegt.

Maersk erlebte 2022 aufgrund eines anhaltenden Anstiegs der Seefrachtraten ein „außergewöhnliches“ Jahr, wies jedoch in seinem rekordverdächtigen Gewinnbericht für das dritte Quartal darauf hin, dass diese Raten ihren Höhepunkt erreicht hatten und eine Normalisierung das Ergebnis negativ beeinflussen würde, so der ehemalige CEO Søren Skou warnt vor „dunklen Wolken am Horizont“.

Der neue CEO Vincent Clerc, der Anfang dieses Jahres die Zügel übernommen hatte, sagte in einer Erklärung am Mittwoch, dass 2022 „in mehr als einer Hinsicht bemerkenswert“ gewesen sei.

„Obwohl wir das beste Finanzergebnis in der Geschichte des Unternehmens melden, haben wir auch die Partnerschaften mit unseren Kunden auf eine neue Ebene gehoben, indem wir ihre Lieferketten in hochgradig disruptiven Zeiten von Anfang bis Ende unterstützt haben“, sagte Clerc.

„Da wir in ein Jahr mit herausfordernden Makroaussichten und neuen Arten von Unsicherheiten für unsere Kunden eintreten, sind wir entschlossen, unsere Geschäftstransformation zu beschleunigen und unsere operative Exzellenz zu steigern, um die einzigartigen Chancen, die vor uns liegen, zu nutzen.“

Der globale Containermarkt soll 2023 zwischen -2,5 % und +0,5 % wachsen

Das Ladevolumen im vierten Quartal ging im Jahresvergleich um 14 % zurück, während die Frachtraten im Ladezustand um 3,5 % im Jahresvergleich zurückgingen, was zu einem leichten Rückgang der Einnahmen auf 17,8 Milliarden US-Dollar für das Quartal führte.

Maersk erlitt im Laufe des Jahres auch einen Verlust von 511 Millionen US-Dollar durch die Bemühungen, seine Aktivitäten in Russland einzustellen, mit dem letztendlichen Ziel, das Land vollständig zu verlassen.

Das Unternehmen meldete im vierten Quartal 2022 einen gestiegenen freien Cashflow von 6,5 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr und gab einen Aktienrückkauf von 685 Millionen US-Dollar aus.

Maersk erhöhte seine Dividende von 2.500 DKK pro Aktie auf 4.300 Dänische Kronen (620,33 $) pro Aktie.

Für 2023 erwartet Maersk, dass das zugrunde liegende EBITDA auf 8 bis 11 Milliarden US-Dollar sinken wird.

Die Prognose basiere auf der „Erwartung, dass die Bestandskorrektur bis zum Ende des ersten Halbjahres abgeschlossen sein wird, was zu einem ausgewogeneren Nachfrageumfeld führen wird, dass das globale BIP-Wachstum 2023 gedämpft bleibt und dass der globale Seecontainermarkt in einer Reihe von wachsen wird -2,5 % bis +0,5 %.“