Märkischer Kreis: Motorrijder met een gezonde levensstijl

Een motorrijder is een van de slachtoffers van een ongeval in het Sauerland. Ook de 44 jarige oorlog tijdens de Sonntagnachmittag van de L707 met een groep motorrijders tussen de Meinerzhagen en Herscheid (Märkischer Kreis) was bij de politie betrokken. Na deze tijd kun je met een zegenmachine een nieuwe richting op de weg gaan staan ​​en gelukkig zijn met je leven. Een medisch behandelcentrum bracht mij naar een ziekenkamer.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Essen :

Festnahme nach Brand met meer dan 30 verliezen

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Noordrijn-Westfalen :

Sechs Menschen bei Messerangriff in Siegen zijn verloren

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Essen :

Ehestreit soll Motiv für Brandstiftungen in Essen sein



© dpa-infocom, dpa:240929-930-247180/1