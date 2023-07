Kichern Sie, wenn Sie möchten. Lachen obendrein. Bill May und andere männliche Synchronschwimmer, die jetzt Kunstschwimmer genannt werden, haben die Vorwürfe schon einmal gehört.

Aber sie bekommen das letzte Lachen.

Männer konkurrieren seit Jahrzehnten synchron auf den unteren Ebenen. Jetzt werden sie in die Olympischen Spiele aufgenommen, also in die Sommerspiele im nächsten Jahr in Paris.

„Ich denke, es ist eine große Chance für den Sport, zu wachsen und mehr Männer anzulocken“, sagte May, eine Amerikanerin, gegenüber Associated Press bei den Schwimmweltmeisterschaften in Fukuoka, Japan. „Indem man Männer fernhält, schränkt man den Sport ein. Indem man Männer einbezieht, wird man einen Anstieg der Beliebtheit und der Zahlen erleben.“

May sieht aus wie ein schlanker Bodybuilder. Er gehörte zu den ersten Männern, die an Wettkämpfen teilnahmen, als Synchrontechnik 2015 zum ersten Mal in die Weltmeisterschaft aufgenommen wurde. Und er arbeitete 17 Jahre lang beim Cirque du Soleil und machte Shows zum Thema Wasser. Er ist aus dem Wettkampf-Ruhestand zurückgekehrt, um die Chance zu haben, an den Olympischen Spielen teilzunehmen.

„Es gab schon immer die falsche Vorstellung, dass es sich um einen Sport nur für Frauen handelt oder dass es etwas für Weicheier ist oder dass es kein schwieriger Sport ist“, sagte die 44-jährige May. „Jeder, der etwas Negatives über den Sport zu sagen hat – Junge, Frau, jeder. Probieren Sie es einfach aus und Sie werden wissen, dass es der schwierigste Sport der Welt ist.“

Dies ist nicht das Synchronschwimmen, das Ihre Eltern oder Großeltern gesehen haben – das Wasserballett, das unter den blumigen Gummikappen und dem permanenten Lächeln nur wenige Wellen schlug. Es ist dem Sport entfremdet, der 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles eingeführt wurde.

Das akrobatische Teamevent beinhaltet Heben, Würfen und Überschläge sowie Sprungübungen, die von den Schultern der Teamkollegen ausgeführt werden, die unten auf dem Wasser treten. Es handelt sich um Wassergymnastik und es besteht die Gefahr einer Gehirnerschütterung.

Hat Mühe, eine Chance zum Schwimmen zu bekommen

Interessierte Männer werden oft mit den Stereotypen konfrontiert.

Schon in der Grundschule träumte der 18-jährige Amerikaner Kenny Gaudet davon, Synchronschwimmer zu werden. Er hat es geschafft, aber es war nicht einfach.

„Es macht mich emotional, wenn ich nur an die Probleme denke, die wir alle durchgemacht haben, und an die Kämpfe, die wir alle hatten, nur um die Chance zu bekommen, zu schwimmen und das zu tun, was wir lieben“, sagte Gaudet, der dieses Jahr an den Weltmeisterschaften teilnahm.

„So viel Mobbing. So viel Verleumdung. So viel Hass“, fügte er hinzu. „Nur wegen meines Geschlechts, nur weil ich ein Mann im Kunstschwimmen bin. Als ich anfing, wollte ich so oft aufhören. Als ich aufwuchs, fragten meine Altersgenossen, warum ich einen Frauensport betreibe, warum ich es tue.“ wie ein Mädchen und erniedrige mich dafür, dass ich das tue, was ich gerne tue.

Es gibt nicht viele Länder mit starken Männern. Daher sieht man bei den Olympischen Spielen möglicherweise nicht viele schwimmende Männer. — Adam Andrasko, Leiter von USA Artistic Swimming

Ein Aspekt von Adam Andraskos Job als Leiter von USA Artistic Swimming ist die Rekrutierung von Männern. Er sagte, dass es in den Vereinigten Staaten etwa 100 Teilnehmer gäbe, gegenüber 25 vor nur vier Jahren.

„Es gab keine gute Wachstumsgrundlage“, sagte Andrasko. „Sie hatten das Farmsystem nicht.“

Einige Länder nehmen an den Weltmeisterschaften teil, darunter die Vereinigten Staaten, Japan, Deutschland und China. Auch Spanien und Italien haben Top-Konkurrenten.

„Es gibt nicht viele Länder mit starken Männern“, sagte Andrasko im internationalen Wettbewerb und wies darauf hin, dass es Männern oft an der Flexibilität mangele, um mithalten zu können. „Vielleicht sieht man bei den Olympischen Spielen nicht viele Männer schwimmen. Ich mache mir Sorgen, dass es zu den Olympischen Spielen geht und wir keinen Mann sehen, der daran teilnimmt. Ich habe definitiv diese Angst.“

„Bis jetzt“, fügte er hinzu, „sind Frauen in diesem Sport immer noch weitaus besser als Männer.“

Eine weitere, offenbar unbegründete Befürchtung besteht darin, dass Frauen einen Groll gegen die Männer haben könnten, die an diesem Sport teilnehmen. Männer nehmen bei den Olympischen Spielen ausschließlich an Mannschaftswettbewerben teil. Teams haben maximal acht Mitglieder – mit einer Begrenzung auf zwei Männer – was bedeutet, dass Männer möglicherweise einige Frauen verdrängen.

Eine Pflicht zur Einbeziehung von Männern besteht nicht.

Auf die Frage nach etwaiger Bitterkeit antwortete die zweimalige amerikanische Olympiateilnehmerin Anita Alvarez: „Nein, überhaupt nicht.“

Männer verleihen ihren Routinen Körperlichkeit

Alvarez verlor in den letzten zwei Jahren während des Wettkampfs zweimal das Bewusstsein und musste wiederbelebt werden. Sie wurde für den Wettkampf freigegeben, ohne dass eine Diagnose außer körperlicher oder geistiger Erschöpfung gestellt wurde. Auch das zu lange Anhalten des Atems unter Wasser wird vermutet.

Männer können Routinen etwas Körperlichkeit verleihen, und ihre Anwesenheit könnte zu einem breiteren Publikum führen. Alvarez schreibt May auch die choreografischen Fähigkeiten zu, die er sich beim Cirque du Soleil angeeignet hat.

„Durch die Einbeziehung sowohl von Männern als auch von Frauen können Jungen und Mädchen von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen träumen und Eltern, die ihre Kinder in die Welt bringen möchten“, sagte Alvarez.

Sie ließ ihre Trainingsroutine hinter sich, um Männer und Frauen gleichermaßen abzuschrecken.

„Wir trainieren mehr als acht Stunden am Tag und treten den ganzen Tag auf der Stelle“, sagte sie. „Man muss in der Lage sein, die Zeit zu zählen und mit Musik zu arbeiten. Man muss in der Lage sein, seine Muster zu beobachten und in der Reihe zu bleiben. Wir tragen bei Wettkämpfen keine Schutzbrillen. Man hält den Atem an. Man berührt sich nicht.“ ganz unten. Es sind so viele Elemente drin, die die Leute nicht sehen.“

Und wir werden bald noch mehr Männer sehen, die es versuchen.

