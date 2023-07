Männer fliehen mit gestohlenem Auto vor der Polizei

In Siegburg sind am Freitag zwei Männer mit einem gestohlenen Auto und dem Verdacht auf Diebesgut vor der Polizei geflüchtet. Polizeibeamte aus Siegburg führten am Freitag gegen 15 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Siegelsknippenstraße durch, als ihnen ein schwarzer Fiat mit zwei Männern darauf auffiel, teilte die Polizei mit.