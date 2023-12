Männer aus Round Lake wegen fünf Einbrüchen verhaftet – Shaw Local

Laut einer Mitteilung des Sheriff-Büros des Lake County wurden zwei Männer aus Round Lake wegen Einbruchs in fünf Wohnungen in Ingleside und Lake Villa seit Dezember angeklagt.

Die Männer wurden gefasst, nachdem das Büro des Sheriffs Informationen über einen Mann erhalten hatte, der versuchte, Gegenstände, die der Beschreibung der gestohlenen Gegenstände entsprachen, an Pfandhäuser in Lake County zu verkaufen, heißt es in der Pressemitteilung.

Am 18. Januar wurden George E. Tapia (25) und Daniel Ortiz (30) aufgrund der Diebstahlsbefehle festgenommen.

Tapia aus Round Lake Heights wurde aufgrund eines Haftbefehls wegen Diebstahls in zwei Fällen, Straftat der Klasse 4, festgenommen. Ortiz aus Round Lake Beach wurde aufgrund eines Haftbefehls wegen zweier Diebstähle, eines Verbrechens der Klasse 3 und eines Verbrechens der Klasse 4, festgenommen.

Tapia gab den Einbruch in fünf Wohnungen zu und wurde laut Mitteilung wegen fünf Fällen von Wohnungseinbrüchen angeklagt, einem Verbrechen der Klasse 1.

Die Haftstrafen für Ortiz und Tapia sind auf 250.000 US-Dollar festgesetzt. Sie sollen am 5. Februar vor Gericht erscheinen. Der Pressemitteilung zufolge sind weitere Anklagen gegen Tapia und Ortiz anhängig.