Köln

Eine Gruppe Jugendlicher und junger Männer soll in einer Kölner Toilette ein 13-jähriges Mädchen belästigt und sexuell missbraucht haben. Nach aktuellen Erkenntnissen sollen die acht Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren das Mädchen in einem Pool umzingelt, belästigt und erbrochen haben, so die Polizei.

Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich bei dem Hauptverdächtigen derzeit um einen 16-Jährigen, der dem Mädchen in die Bikinihose gegriffen haben soll.

Dem Mädchen soll es bei dem Vorfall im Freibad des Schwimmbades am Sonntag gelungen sein, sich zu befreien und den Rettungsschwimmer zu verständigen. Er rief die Polizei, die mit sieben Streifenwagen vorrückte und die Verdächtigen am Ausgang des Schwimmbads antraf.

Die genauen Vorwürfe sind noch unklar

Ein Sprecher von KölnBäder sagte, der Vorfall könne bestätigt werden. „Unsere Mitarbeiter wurden angesprochen und haben ruhig reagiert“, sagte er. Da es sich hierbei um einen fortlaufenden Prozess handelt, können und wollen wir uns nicht weiter dazu äußern.

Drei der mutmaßlichen Täter sind 16 und 21 Jahre alt. Die beiden anderen Tatverdächtigen sind 22 und 26 Jahre alt. Die Jugendlichen und jungen Männer leben im Rheinland. Drei von ihnen haben die türkische Staatsbürgerschaft und vier die syrische Staatsbürgerschaft. Der 16-Jährige, der dem Mädchen in das Bikinihöschen gegriffen haben soll, ist Iraker.

Nach Angaben des Polizeisprechers ist noch unklar, welche Straftaten welchen Parteien vorgeworfen werden. Der 16-jährige Hauptverdächtige wird des sexuellen Missbrauchs oder des schweren sexuellen Missbrauchs verdächtigt – das muss aber noch geklärt werden. Allerdings befinden sich die Ermittlungen noch in einem frühen Stadium.

„Der gesamte Verhörprozess steht noch aus. Das braucht natürlich Zeit“, sagte der Polizeisprecher. Die Tatverdächtigen wurden nach der mutmaßlichen Straftat erkennungsdienstlich bearbeitet, also identifiziert. Anschließend wurden sie wieder freigelassen.

Nach Angaben der Polizei gibt es auch einen Zeugen, der den Vorfall beobachtet und Angaben dazu gemacht hat. Aber er muss auch genauer befragt werden. Weitere Zeugen werden gesucht. Die 13-Jährige selbst sei im Beisein ihrer Eltern angehört worden, sagte der Polizeisprecher. Auch Opferanwälte würden sich an sie wenden und wollten ruhig und behutsam mit ihr umgehen.