Mädchen der 7. Klasse aus Putnam County schreiben Geschichte mit der Sektionsmeisterschaft – Shaw Local

Die Mädchen-Basketballmannschaft der siebten Klasse von Putnam County schreibt weiterhin mit jedem Schritt Geschichte.

Die Pumas gewannen die erste Sektionsmeisterschaft der siebten Klasse in der Schulgeschichte und traten zum ersten Mal bei einem Staatsturnier an.

PC besiegte Peoria St. Vincent de Paul mit 30:24 und sicherte sich am Mittwoch, den 29. November, die Peoria-Sektionsmeisterschaft.

Kami Nauman vom PC macht einen Schuss während der Sektionsmeisterschaft in Peoria. Die Pumas besiegten Peoria St. Vincent de Paul mit 30-24. (Foto bereitgestellt von Shannon Jenkins)

Die Pumas gewannen ihr erstes Spiel beim Staatsturnier in Riverton am Samstag, den 2. Dezember, und besiegten Indian Creek mit 23-17. Hannah Heiberger hatte acht Punkte, Tula Rue hatte sieben Punkte, Kami Nauman hatte sechs Punkte und McKlay Gensini hatte zwei Punkte.

Tula Rue von PC schießt am Samstag, den 2. Dezember, beim IESA State Tournament in Riverton gegen Indian Creek. Sie erzielte sieben Punkte beim 23:17-Sieg der Pumas. (Foto bereitgestellt von Shannon Jenkins)

Im zweiten Spiel des Tages im State unterlag Putnam County mit 28:27 gegen Springfield Calvary. Gensini führte PC mit 19 Punkten an, Heiberger fügte sechs und Nauman zwei hinzu.

Die Pumas (15-10) spielen am Donnerstag, 7. Dezember, um 18 Uhr gegen Mt. Pulaski um den dritten Platz. Mt. Pulaski besiegte Paris Crestwood in der Eröffnungsrunde mit 40-15 und verlor gegen Nauvoo-Colussa mit 29-24 , in der zweiten Runde.

Auf dem Weg zum Bundesstaat besiegten die Pumas Henry-Senachwine mit 20:8 und Fieldcrest mit 13:9 und sicherten sich damit die regionale Meisterschaft.