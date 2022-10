Mädchen als. . . Nicht unbedingt aufgewacht

Ich bin gesegnet, Vater einer schönen jungen Frau zu sein, die gerade nach ihrem Abschluss an der St. Mary’s Academy, einer katholischen Mädchenschule in Portland, Oregon, mit der Universität begonnen hat. Ich war immer von starken und treuen Frauen umgeben – meiner Mutter, meine beiden älteren Schwestern, meine vielen Nichten und natürlich meine Frau. Neben der Kindererziehung sind sie vielen Berufen nachgegangen, einige als Ärzte, Ingenieure, Anwälte, Investoren und dergleichen. Aber wenn ich über den Zustand der High School meiner Tochter nachdenke, mache ich mir Sorgen, dass Mädchen heute radikal begrenzte Ideen angeboten werden, wie sie ein sinnvolles Leben führen können.

Wir sind Episkopaler und waren dankbar, dass unsere Tochter in einer Glaubensgemeinschaft erzogen wurde, die Gottes Gegenwart an allen Orten betont und in jedem Bemühen nach dem Guten strebt. Eine katholische Mädchenschule im ultraliberalen Portland zu haben, ist eine Herausforderung. Viele Schüler stammen aus linksradikalen Familien mit erklärten antikatholischen Ansichten, die die Schule zu Kompromissen mit dem Ideal einer unpolitischen Bildung zwangen.