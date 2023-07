CNN

—



Die Kritik des Weißen Hauses an Israel, nachdem seine rechte Koalition einen Plan zur Bekämpfung der Justizgewalt in Angriff genommen hatte, bringt eine neue Art von Turbulenzen in eine der ältesten Freundschaften Amerikas.

Am Montag verabschiedete das israelische Parlament ein umstrittenes Gesetz, das dem Obersten Gerichtshof die Befugnis entzieht, Regierungsentscheidungen zu blockieren, was zu Protesten führte. Der Schritt – im Gegensatz zu Streitereien über den Siedlungsbau oder den Iran, die das amerikanisch-israelische Bündnis oft erschüttern und gegen die sich die Biden-Regierung wiederholt ausgesprochen hat – ist die erste Stufe einer umfassenderen Justizreform, die von der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu vorangetrieben wird und von der Kritiker befürchten, dass sie ihm uneingeschränkte Macht verleihen könnte. Es zeigt, dass Israel ebenso wie die Vereinigten Staaten eine Ära rechter Politiker erlebt, die aggressiv ihre Macht ausüben und verankerte demokratische Zwänge auf die Probe stellen wollen.

Das Drama dürfte die langjährige, aber zunehmend brüchige Beziehung zwischen Präsident Joe Biden und Netanjahu weiter verschlechtern. Der US-Präsident hat den Schutz der Demokratie in den USA und im Ausland zu einem Kernwert seiner Präsidentschaft gemacht. Im Vergleich dazu steht der israelische Premierminister instinktiv und politisch näher an der Ideologie von Ex-Präsident Donald Trump, Bidens einstigem und möglicherweise zukünftigem Rivalen um das Weiße Haus, der Amerikas eigene demokratische Institutionen vor die größte Herausforderung seit Generationen gestellt hat.

Gegner von Netanjahus Reformen warnen jedoch davor, dass eine Schwächung der Macht des Obersten Gerichtshofs Israels die Kontrolle der Autorität der rechtesten Regierung in der Geschichte des Landes gefährden würde, was den Weg für extremistische Politik ebnen, Fragen über die faire Durchführung künftiger Wahlen aufwerfen und letztendlich die Demokratie untergraben würde. Ähnliche Befürchtungen, dass die demokratischen Leitplanken bröckeln, prägen die amerikanische Politik, seit Trump 2016 an die Macht kam und dann seinen Posten nutzte, um zu versuchen, eine Wahl, die er 2020 verloren hatte, zu stürzen. Nun strebt Trump eine Rückkehr ins Weiße Haus an und verspricht „Vergeltung“ gegen juristische und politische Institutionen, die seinen Wunsch, die Macht eines starken Mannes auszuüben, gedämpft hatten. Wie Trump besteht Netanyahu darauf, dass sein Handeln auf dem Wunsch beruht, die Macht an die Bürger zurückzugeben, und argumentierte am Montag, dass seine Bemühungen „ein notwendiger demokratischer Schritt“ seien.

Netanjahus Justizreformen haben die Kluft zwischen den Republikanern, die den israelischen Ministerpräsidenten weitgehend unterstützen, und dem demokratisch geführten Weißen Haus vertieft, was die zunehmende politische Polarisierung unterstreicht, die die Beziehungen zwischen den USA und Israel erschüttert.

Dennoch besteht kein Gefühl dafür, dass das Bündnis der USA mit Israel bedroht ist. Biden hält es seit langem für unzerbrechlich und war weit weniger daran interessiert, die israelische Regierung wegen ruhender Friedensbemühungen mit den Palästinensern unter Druck zu setzen, als seine jüngsten demokratischen Vorgänger. Im Kongress gibt es eine überwältigende Unterstützung für die US-Sicherheitshilfe für Israel im Wert von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr. Während es in außenpolitischen Kreisen einige Debatten darüber gibt, ob Israel versuchen sollte, mehr seiner eigenen Verteidigungsbedürfnisse zu befriedigen, hat diese Ansicht auf dem Capitol Hill bei weitem nicht die kritische Masse.

Dennoch herrscht im Weißen Haus große Besorgnis über die Auswirkungen eines erfolgreichen Versuchs, die Gewaltenteilung in Israel zu untergraben. Dies könnte zu einer immer extremeren Politik hinsichtlich des Umfangs des Siedlungsbaus im Westjordanland führen, die den außenpolitischen Zielen der USA widerspricht und Konflikte auslösen und die Region destabilisieren könnte, was zu Problemen für andere US-Verbündete wie Jordanien führen könnte. Wenn es der rechten Koalition in Israel leichter fällt, Maßnahmen umzusetzen, die die Rechte von LGBTQ-Personen, arabischen Bürgern oder säkularen Israelis einschränken, könnte dies neue Spannungen in den amerikanisch-israelischen Beziehungen auslösen und in den USA zu einer politischen Gegenreaktion für Biden führen. Und Washingtons nationale Sicherheitsinteressen könnten durch Chaos in der israelischen Gesellschaft oder andere Bedingungen beeinträchtigt werden, die einen politischen Anreiz für Netanyahu schaffen könnten, eine aggressivere Politik im Ausland – möglicherweise gegenüber dem Iran – zu verfolgen, die außenpolitische Krisen auslösen könnte.

Martin Indyk, ein ehemaliger US-Botschafter in Israel, brachte die Befürchtungen vieler langjähriger US-Unterstützer in Israel über einen offensichtlichen Riss in der israelischen Demokratie zum Ausdruck.

„Es ist ein sehr dunkler Tag für Israel“, sagte Indyk zu Lynda Kinkade auf CNN International. „In seiner 75-jährigen Geschichte hat es noch nie eine solche Bedrohung seiner Einheit durch eine extremistische Regierung erlebt, die eine antidemokratische Gesetzgebungsagenda vorantreibt, die großen Widerstand hervorruft … Es ist nicht nur für den inneren Zusammenhalt Israels sehr gefährlich, sondern auch für die Botschaft, die es seinen Feinden sendet.“

Die Biden-Regierung hat keinen Hehl aus ihrer Besorgnis über Netanjahus erneute Bemühungen, Justizreformen durchzusetzen, gemacht. Diese Befürchtungen werden noch akuter, da das israelische Parlament, die Knesset, über kein Oberhaus verfügt – ein verfassungsrechtliches Instrument, das viele Nationen nutzen, um die Macht einer radikalen Exekutive zu kontrollieren. Biden brachte das Thema letzte Woche in einem Telefonat mit Netanjahu zur Sprache. Er lud den Außenpolitikautor der New York Times, Thomas Friedman, ins Oval Office ein, um die Angelegenheit zu besprechen, was zu einer stark formulierten Kolumne führte. Er gab am Sonntag auch eine ungewöhnlich offene Erklärung ab, in der er argumentierte: „Angesichts der Vielfalt der Bedrohungen und Herausforderungen, mit denen Israel derzeit konfrontiert ist, macht es keinen Sinn, dass die israelischen Führer dies überstürzen – der Schwerpunkt sollte darauf liegen, die Menschen zusammenzubringen und einen Konsens zu finden.“ Bidens Pressesprecherin Karine Jean-Pierre sagte, die Abstimmung in der Knesset am Montag sei „unglücklich“ und forderte „Konsens“.

Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass es Sanktionen gegen Netanyahus Regierung geben wird. Ein fester Termin für einen Besuch des israelischen Premierministers im Weißen Haus – etwas, das in Bidens Amtszeit noch nicht geschehen wird – könnte jedoch weiterhin unklar sein. Dieses Versäumnis ist besonders eklatant, da der US-Präsident letzte Woche den israelischen Präsidenten Isaac Herzog zu einem Besuch ins Oval Office einlud, der es ihm ermöglichte, die amerikanisch-israelischen Beziehungen zu feiern. Aber Biden hat diplomatisch oder politisch wenig von der offenen Feindseligkeit zu gewinnen, so beunruhigend er das Verhalten seines langjährigen Bekannten und die extremen Kräfte in der Koalition, die ihn an der Macht halten, auch findet.

„Der Präsident versucht, auf einem sehr schmalen Grat zu navigieren“, sagte Aaron David Miller, ein langjähriger Verhandlungsführer für demokratische und republikanische Präsidenten, am Montag gegenüber Isa Soares auf CNN International. „Amerikanische Präsidenten mögen es nicht, sich mit israelischen Ministerpräsidenten zu streiten und offen mit ihnen zu streiten. Es ist nervig, es lenkt ab, es ist chaotisch und politisch problematisch. … (Biden) hat meines Erachtens keine Lust, irgendwelche Kosten oder Konsequenzen aufzuerlegen, nicht nur für die Frage der israelischen Innenpolitik, sondern auch für das, was die israelische Regierung tut.“

Es ist ein Maß für die zunehmende Politisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen israelischen und US-amerikanischen Führern, dass die Kritik eines so pro-israelischen Präsidenten wie Biden an Netanyahu einen internen politischen Sturm auslöst.

Der republikanische Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, sagte letzte Woche: „Mr. Präsident, niemand hier im Kongress scheint es zu mögen, wenn ausländische Politiker sich in die amerikanische Innenpolitik einmischen und uns sagen, wie wir unsere Arbeit machen sollen, deshalb versuche ich, mich aus der Innenpolitik anderer Demokratien herauszuhalten.“

Die Republikanische Partei der Trump-Ära teilt eine temperamentvolle und ideologische Einstellung, die Netanjahus starken Konservatismus widerspiegelt. Und die GOP hat Verständnis für die härtere Politik der Netanjahu-Koalition gegenüber den Palästinensern. Der israelische Staatschef scheint sich bei seinen Reaktionen auf seine eigenen rechtlichen Probleme oft an den Skandalreaktionen des zu Skandalen neigenden ehemaligen US-Präsidenten zu orientieren. Die Warnungen der Republikaner an Biden, sich aus der israelischen Innenpolitik herauszuhalten, sind jedoch ironisch, wenn man bedenkt, dass der israelische Führer seinen eigenen Einfluss in den USA nutzt, um in Washington Politik zu machen. Netanjahu wurde in der Obama-Regierung wegen seiner Bemühungen, ein Atomabkommen mit dem Iran im Kongress zu untergraben, mit großem Misstrauen betrachtet. Und Netanjahu schien sich während seiner Zeit im Weißen Haus politisch mit Trump zu verbünden. Während er eine weitere Amtszeit anstrebt, bezeichnet sich Trump als den pro-israelischsten Präsidenten der Geschichte und verweist insbesondere auf die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem.

Auch Israel wird zunehmend in die US-Präsidentschaftswahlen hineingezogen, da die Unterstützung für die Art der Außen- und Innenpolitik, die Netanjahus Likud-Partei und seine zutiefst konservative Koalition verfolgen, mit den Ansichten vieler evangelikaler Christen und einiger Top-Spender übereinstimmt, die bei den Vorwahlen der Republikaner wichtig sind. Der frühere Vizepräsident Mike Pence stellte sich am Montag schnell auf Netanyahus Seite und sagte in der Radiosendung Hugh Hewitt, dass die Demokraten aufhören sollten, „die Geschehnisse in der Innenpolitik Israels bis ins Kleinste zu kontrollieren“, und fügte hinzu: „Wir sollten Israel Israel bleiben lassen.“ Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ein weiterer Republikaner, der die Stimmen evangelikaler Wähler sucht, schlug letzte Woche ebenfalls heftig auf den Präsidenten ein und sagte: „Biden muss sich durchsetzen“ und „Israel sich selbst regieren lassen.“

Die anhaltende politische Auseinandersetzung in Israel setzt Biden auch politischen Ärgernissen aus der Linken seiner eigenen Partei aus. Anfang dieses Monats bezeichnete die Vorsitzende des Progressive Caucus im Kongress, Pramila Jayapal, eine Demokratin des US-Bundesstaates Washington, Israel als „rassistischen Staat“. Später entschuldigte sie sich für die Bemerkung gegenüber pro-palästinensischen Demonstranten und sagte, sie glaube nicht, dass Israel als Nation rassistisch sei, sondern dass Netanjahus Regierung eine rassistische Politik gefördert habe.

Wie die gesamte Frage der israelischen Justizreform bereitete die Debatte über Jayapal dem Weißen Haus Kopfschmerzen, die es lieber vermeiden würde, da Biden sich auf eine Wiederwahl begibt.