Maduro geeft opdracht tot de ‘onmiddellijke’ exploitatie van olie, gas en mijnen in Essequibo in Guyana

CARACAS, Venezuela – De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft dinsdag de staatsbedrijven van het land opgedragen “onmiddellijk” te beginnen met het verkennen en exploiteren van de olie, het gas en de mijnen in de regio Essequibo in Guyana, een gebied groter dan Griekenland en rijk aan olie en mineralen. Venezuela claimt het zijne te zijn.

De aankondiging kwam een ​​dag nadat Maduro de overwinning had behaald die hij nastreefde in een weekendreferendum over de vraag of hij de soevereiniteit over de regio zou claimen.

Maduro zei dat hij “onmiddellijk” zou overgaan tot het verlenen van exploitatievergunningen voor de exploratie en exploitatie van olie, gas en mijnen in het hele gebied van onze Essequibo.” Hij gaf ook opdracht tot de oprichting van lokale dochterondernemingen van Venezolaanse overheidsbedrijven, waaronder oliegigant PDVSA en mijnconglomeraat Corporación Venezolana de Guayana.

Het is niet duidelijk hoe de regering van Maduro het idee wil implementeren om jurisdictie over het gebied uit te oefenen zodra het officieel tot deel van Venezuela is verklaard, via een wet die binnenkort zal worden besproken door de Nationale Vergadering, die wordt gecontroleerd door de regerende partij.

Naast de aankondiging over de exploitatie van hulpbronnen in Essequibo, kondigde Maduro dinsdag de oprichting aan van een nieuwe Comprehensive Defense Operational Zone, Zodi in het Spaans, voor de betwiste strook, vergelijkbaar met de speciale militaire commando’s die operaties uitvoeren in verschillende regio’s van het land. .

Het gebied van 159.500 vierkante kilometer beslaat tweederde van Guyana. Toch heeft Venezuela Essequibo altijd als zijn eigendom beschouwd, omdat de regio tijdens de Spaanse koloniale periode binnen zijn grenzen lag, en het land lange tijd de grens heeft betwist waartoe internationale arbiters in 1899 hadden besloten, toen Guyana nog een Britse kolonie was.

De inzet van Venezuela om de territoriale claim na te streven is door de jaren heen gefluctueerd. De interesse werd opnieuw gewekt in 2015 toen ExxonMobil aankondigde dat het olie in commerciële hoeveelheden had gevonden voor de kust van Essequibo.

Guyana heeft de acties van Venezuela en het referendum van zondag aan de kaak gesteld als voorwendsel om het land te annexeren. Het land was in beroep gegaan bij het Internationaal Gerechtshof, het hoogste gerechtshof van de Verenigde Naties, dat Venezuela vrijdag heeft bevolen geen enkele actie te ondernemen om de status quo te veranderen totdat het panel uitspraak kan doen over de concurrerende claims van de twee landen, wat jaren kan duren.

