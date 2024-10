Stand: 09.10.2024 11:53 uur Minister van Economische Zaken Madsen heeft het medeleven van Werften-investeerder Windhorst afgedwongen. Damit reageert op Madsen over de problemen met de FSG in Flensburg en Nobiskrug in Rendsburg.

Uw zakelijke tarieven gelden immers tot 80 weken vóór september. Beide werknemers werken samen met slechts 500 mensen. Ondertussen heeft minister van Economische Zaken Claus Ruhe Madsen (CDU) het besluit genomen van Lars Windhorst, investeerder bij de Flensburger Schiffbaugesellschaft (FSG) en bij Nobiskrug. Madsen nannte Windhorsts Verhalten gegenüber den Mitarbeitern im Gespräch mit NDR Sleeswijk-Holstein respecteert.

Claus Ruhe Madsen: Verlorene Fachkräfte komt zo schnell nicht wieder

Omdat ik met deze informatie geen gelijk heb, weet ik dat de medewerkers van de FSG in Flensburg en Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) voorbereid zijn. En dat is wat volgt: het verhaal is in het afgelopen kwartaal van 30 geschreven. Beschäftigte werd gepubliceerd. „Als je ingenieur, schaafmachine, ingenieur bent – bekwaam op allerlei gebieden, dan ben je de man voor de bouwsector – en de eerste keer dat je daar bent, kun je het snel en zonder problemen doen. Als je dat hebt Als er sprake is van een goede bouwsector, zal er een gevoel van onzekerheid zijn.“ „Auch nicht haben. Dass man jeden Monat muss, ob man Gehalt bekommt, ist unerhört, das gehört sich nicht“, vertelt Madsen op zijn beurt de huidige Lage aan de twee Standorten.

Krisenspräche bij der FSG in Flensburg zületzt ohne Erfolg

Ben op de dag van een zakelijke relatie in Flensburg, tussen de vergaderingen en de nieuwe Geschäftsführer Robert Fischer, in de Windhorst in juni vorig jaar. Die Gespräche in Verliefen offenbar ohne Ergebnis. Ik ben in Flensburg sinds ik in de omgeving begon te werken terwijl ik werkte tijdens mijn verblijf – een dag voor een reis naar Australië – om hier te blijven.

Madsen ziet kansen voor nieuwe Aufträge – en nieuwe investeerders

Mogelijkheden voor een groter gebruik zijn na een onderzoek van Madsen naar de Genüge. „Ik heb er vertrouwen in dat er potentiële investeerders zijn, en daarom zijn ze bereid te investeren in het eerste schrijven van hun Windhorst – namelijk: dat zal helpen.“

Windhorst zal in die tijd altijd meer beton hebben, dat is de Durststrecke der Werft in Kürze überwunden. Kijk dan eens bij de aanschaf van de sites voor jouw thema.

