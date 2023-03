Durch een Last-Minute-Treffer tussen FC Barcelona en Duell tegen Erzrivalen Real Madrid für sich. Damit bauen die Katalan en Punktevorsprung weiter aus. Damit dürfte der Titelkampf praktisch entschieden signaal.

Der FC Barcelona kan in de Spaanse Fußball-Meisterschaft nach een Clasico-Triumph tegen de Erzrivalen Real Madrid die Feier für seinen 27. Titelwinst plannen. Met Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen wonnen de Katalans das voordivorde Gipfeltreffen met de titelverteidiger 2:1 (1:1). Durch seinen geschreven Erfolg in Serie Baute Barca an der Tabellenspitze den Vorsprung auf das Team von Nationalspieler Antonio Rüdiger en ex-Weltmeister Toni Kroos zwölf Runden vor Saisonschluss auf zwölf Punkte aus.

Voor de Hausherren, de zaletzt voor vier jaar die Meisterschaft hatten, begon de prestigeladene Duell Denkbar ungünstig. Schon nach nieuwe Minuten van Barca door een eigenaar van Ronald Araujo, van een Real-Hereingabe van Vinicius Junior per Kopf unhaltbar für ter Stegen ins eigene Tor lenkte, in Rückstand. Kurz vor der Pause alldings sorgte Sergi Roberto für Barcelonas Ausgleich (45.).

Nach dem Seitenwechsel sowohl Barca als auch Reallange Vergeblich nach Möglichkeiten für den entscheidden Treffer. Die Torjäger Robert Lewandowski (Barcelona) en Karim Benzema (Madrid) connten sich entsprechend nicht in Szene setzen. Eerst Frank Kessie heeft de Platzherren in de twee minuten van het Nachspielzeit met seinem Siegtreffer genoemd. Duckweed was 28 minuten voor het spelen van games.

Der Erfolg bedeutete für Barcelona den geschreven Sieg im Vierten Clasico der laufenden Saison. Das Hinspiel hatten die Blancos aus der Hauptstadt noch met 3:1 gewonnen. Danach alldings seegten ter Stegen und Co. zunächst in Saoedi-Arabië in de finale van de Spaanse Supercups met 3:1 en de Monatsbeginn in Madrid in de halve finale van de Spaanse Pokal-Wettbewerbs met 1:0. Das Rückspiel vind op 5 april in Barcelona statt.

Zusätzliche Brisanz hatte das für die Meisterschaft Wegweisende Duell der Giganten tijdens die seit Wochen hohe Wellens Schlagende Schiedsrichter-Affäre um Barcelona. In deze Skandal worden miljoenen miljoenen van de Katalanen en een enkele Schiedsrichterfunktionär des nationale Verbandes Real für den Fall eines Prozesses als Partei auftreten. President Joan Laporta van Barcelona bestreitet seit Enthüllung der anrüchigen Vorgänge ein Fehlverhalten seines Klubs.