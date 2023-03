Een vasthoudend Barcelona frustreerde Real Madrid om een ​​1-0 overwinning op hun bittere rivalen veilig te stellen in een slechtgehumeurde heenwedstrijd in de halve finale van de Copa del Rey in Bernabeu op donderdag.

De bezoekers verdedigden uitstekend nadat de centrale verdediger van Madrid, Eder Militao, in de eerste helft een eigen doelpunt scoorde en erin slaagde het verlies van hoofdrolspelers Robert Lewandowski, Pedri en Ousmane Dembele, die allemaal de wedstrijd misten vanwege blessures, te boven te komen.

Het was een broodnodige overwinning voor Barca nadat hij onder druk in de Spaanse hoofdstad was aangekomen, nadat hij door Manchester United uit de Europa League was uitgeschakeld en vervolgens verloor in het nederige Almeria om een ​​einde te maken aan een winning streak van zeven wedstrijden in LaLiga.

“We hadden graag meer balbezit gehad, meer controle over het spel, maar we hebben hard gevochten en op hoog niveau gestreden. Ze hadden de bal maar creëerden niet veel kansen. We kregen het voordeel voor de terugwedstrijd en dat is echt belangrijk”, zei Barcelona-aanvoerder Sergio Busquets TVE.

Real Madrid begon beter en domineerde de eerste 15 minuten, maar Barcelona begon de zaken om te draaien toen ze de controle over het middenveld overnamen en hun verdedigende spelplan werkte briljant.

Barca centrale verdediger Ronald Araujo deed geweldig werk als rechtsback om de dreiging van de gevaarlijke Vinicius Jr. te neutraliseren en Karim Benzema bleef voorin alleen achter.

Afbeelding:

Eder Militao van Real Madrid schiet de bal tijdens de ontmoeting in Bernabeu in zijn eigen net





Madrid raakte gefrustreerd en de gemoederen laaiden op voordat de gastheren de cruciale fout maakten die Barça de winnaar opleverde.

Madrid-middenvelder Eduardo Camavinga schonk een terugspeelbal aan Ferran Torres, die snel reageerde door de bal naar Franck Kessie te schuiven.

Zijn puntloze schot werd gered door Thibault Courtois, maar de rebound stuiterde op Militao en in het net.

De assistent-scheidsrechter signaleerde buitenspel, maar de herhaling van de VAR toonde aan dat Kessie een fractie van buitenspel stond en het doelpunt bleef staan.

Afbeelding:

Spelers van Barcelona vieren feest nadat ze door zijn gegaan





Barcelona bracht Real Madrid tijdens de tweede helft in een nog strakkere situatie en hoewel de gastheren het balbezit domineerden, dreigden ze zelden de gelijkmaker te maken.

De ploeg van Carlo Ancelotti maakte geen enkel schot op doel, ondanks dat het bijna 70 procent balbezit had in de tweede helft en Barça had in de 71e minuut hun voorsprong moeten uitbreiden toen een schot van Kessie dat Courtois versloeg, werd geblokt door teamgenoot Ansu Fati.

Invaller Rodrygo had de beste kans voor Madrid met een late langeafstandsaanval die net naast de paal vloog.

De teams ontmoeten elkaar opnieuw in Barcelona op 5 april en de winnaars nemen het op tegen Athletic Bilbao of Osasuna in de finale.