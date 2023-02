CNN

—



Madonna lijkt het laatst te lachen om opmerkingen over haar uiterlijk.

De superster-zangeres tweette een foto van haar en het voelde als een klap terug voor al het gebabbel over haar gezicht.

“Kijk eens hoe schattig ik ben nu de zwelling van de operatie is afgenomen. Lol (lachende emoji),” haar tweet gelezen.

Nadat ze het podium betrad bij de recente Grammy Awards, kreeg Madonna kritiek op sociale media nadat een afbeelding van haar introductie van Kim Petras en Sam Smith’s uitvoering van “Unholy” viraal ging.

Sommigen zeiden dat Madonna “onherkenbaar” was en er was discussie over de vraag of ze cosmetische chirurgie had ondergaan.

Madonna duwde terug en ging naar haar geverifieerde Instagram-account om te zeggen dat ze “gevangen was in de schittering van leeftijdsdiscriminatie en vrouwenhaat die de wereld waarin we leven doordringt.”

“In plaats van me te concentreren op wat ik in mijn toespraak zei, dat ging over het bedanken voor de onverschrokkenheid van artiesten als Sam en Kim. Veel mensen kozen ervoor om alleen over te praten Close-upfoto’s van mij gemaakt met een camera met lange lens Zou iemands gezicht vervormen!!’, schreef de 64-jarige kunstenaar gedeeltelijk bij haar onderschrift.

“Een wereld die weigert om vrouwen ouder dan 45 te vieren en de behoefte voelt om haar te straffen als ze wilskrachtig, hardwerkend en avontuurlijk blijft”, voegde ze eraan toe. “Ik heb me nooit verontschuldigd voor de creatieve keuzes die ik heb gemaakt, noch voor de manier waarop ik eruit zie of me kleed, en ik ga er niet aan beginnen.”