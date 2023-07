Popsängerin Madonna wird ihre Welttournee nach ihrem kürzlichen Krankenhausaufenthalt verschieben. Das gab der 64-Jährige am Montag, 10. Juli 2023, in einem Instagram-Post bekannt.

„Vielen Dank für Ihre positive Energie, Gebete und Worte der Heilung und Ermutigung. „Ich habe deine Liebe gespürt“, schrieb die siebenmalige Grammy-Gewinnerin. „Ich bin auf dem Weg der Besserung und unglaublich dankbar für all die Segnungen in meinem Leben.“

Madonna berichtet ihren Fans auf Instagram

Der „Like a Prayer“-Sänger fuhr fort: „Mein erster Gedanke, als ich im Krankenhaus aufwachte, waren meine Kinder. Mein zweiter Gedanke war, dass ich niemanden enttäuschen wollte, der Tickets für meine Tour kaufte. Das wollte ich auch nicht.“ die Menschen zu enttäuschen, die in den letzten Monaten unermüdlich mit mir an der Erstellung meiner Show gearbeitet haben. Ich hasse es, jemanden zu enttäuschen.“

Alles zum Thema Konzerte in Köln Zeig mehr

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie relevante Inhalte der externen Plattform Instagram, die den Artikel ergänzen. Sie können es ganz einfach mit einem Klick ein- und wieder ausblenden. Inhalte von Instagram zulassen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzrichtlinie.

Madonna sagte, sie konzentriere sich jetzt auf ihre Gesundheit und darauf, stärker zu werden. Sie wird so schnell wie möglich für ihre Fans zurück sein.

Madonna gab bekannt, dass sie die Tour im Oktober international starten will. Letzten Monat gab ihr langjähriger Manager Guy Oseary bekannt, dass sie nach einer „schweren bakteriellen Infektion“ auf der Intensivstation liege.

Madonna musste wegen einer „schweren bakteriellen Infektion“ auf der Intensivstation bleiben.

„Ihr Gesundheitszustand verbessert sich, aber sie befindet sich immer noch in ärztlicher Behandlung. Eine vollständige Genesung wird erwartet“, sagte Oseary damals.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie relevante Inhalte der externen Plattform Instagram, die den Artikel ergänzen. Sie können es ganz einfach mit einem Klick ein- und wieder ausblenden. Inhalte von Instagram zulassen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzrichtlinie.

„Zu diesem Zeitpunkt müssen wir alle Verpflichtungen, einschließlich der Tour, auf Eis legen“, fügte er hinzu. „Wir werden Sie mit weiteren Details auf dem Laufenden halten, sobald wir sie haben, einschließlich eines neuen Tourstartdatums.“

Auch Madonna-Konzerte in Köln wurden verschoben

Madonnas Celebration-Tour sollte am 15. Juli in Vancouver, Kanada, beginnen. Für November waren Konzerte in Deutschland geplant. Weitere Informationen zu den geplanten Köln-Terminen am 15. und 16. November 2023 werden nach Angaben der Lanxess Arena „schnellstmöglich“ bekannt gegeben.

In einer Erklärung nach Madonnas Post bestätigte Live Nation, dass alle Termine der Tour in Nordamerika verschoben werden. „Fans werden dringend gebeten, ihre Tickets zu behalten, da sie für die neuen Termine gültig sind, sobald diese bekannt gegeben werden“, heißt es in der Erklärung.