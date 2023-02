Madhya Pradesh dominiert die Medaillen im Kajak- und Kanufahren

Gastgeber Madhya Pradesh sorgte im wunderschönen Upper Lake-Gebiet seiner Hauptstadt für Aufsehen, indem er am dritten Tag der Khelo India Youth Games 2022 alle vier Goldmedaillen im Kajak- und Kanufahren gewann.

Das Sprintpaar Nitin Verma und Rimson Mairembam über 1000 m der K-2-Jungen überquerte mit Abstand als Erster die Ziellinie und wurde damit der erste Goldmedaillengewinner der vierten Ausgabe des KIYG. Maharashtra und Uttar Pradesh eröffneten ebenfalls ihre Goldmedaillenkonten und gewannen jeweils eine im Tischtennis (TT), da insgesamt sieben Staaten an diesem Tag Medaillen gewannen.

Der Tag gehörte jedoch den Gastgebern, die ihre wunderbare Wassersportinfrastruktur und ihr natürliches Können in den Disziplinen unter Beweis stellten und alle vier angebotenen Goldmedaillen gewannen.

Nachdem Nitin, der zusammen mit Niraj Verma an diesem Tag Doppelgold gewann, und Rimson den Sprint der Kajakpaare besiegelten, war der zweite Verma, der nicht miteinander verwandt war, an der Reihe, mit Devendra Sen den Sieg im C-2-Kanu zu erringen Sprint. Nitin und Niraj gewannen dann auch die K-1- und C-1-Einzelrennen, um die totale Dominanz der Gastgeber auf dem Upper Lake sicherzustellen.

Odisha und Telangana waren die anderen Top-Performer im Wasser und gewannen insgesamt sechs Silber- und Bronzemedaillen unter ihnen.

Maharashtra am stärksten in TT

Bei Abhay Prashal in Indore, wo der TT-Wettbewerb ausgetragen wird, gab es jeweils zwei Goldmedaillen im Doppel der Jungen und der Mädchen zu gewinnen. Maharashtra und Uttar Pradesh teilten es unter sich auf, wobei ersterer das Mädchen-Doppel gewann und letzterer den Titel im Jungen-Doppel gewann.

Das Doppelfinale der Mädchen war eine reine Maharashtra-Affäre, bei der Pritha Vartikar und Jennifer Varghese Risha Mirchandani und Taneesh Kotecha mit 3: 0 (13: 11, 11: 9, 11: 7) in einem Match besiegten, das enger war als das Scoreline schlägt vor.

Das Doppelfinale der Jungen ging über vier Spiele, aber Divyansh Srivastava und Sarth Mishra besiegelten schließlich den Deal für Uttar Pradesh, indem sie Sujal Banik und Bodhisatwa Chaudhary aus Westbengalen mit 3: 1 (8: 11, 11: 8, 11: 6, 11: 8) besiegten. . Bronze ging an Karnataka und Maharashtra in den Kategorien Mädchen bzw. Jungen.

Es wurden ein Dutzend Sportarten in fünf Städten und 11 Veranstaltungsorten des Gastgeberstaates gespielt, und viele von ihnen erreichten ihr Geschäftsziel am Ende des dritten Tages, teilte die Sports Authority of India (SAI) am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.

In der SAI-Halle von Bhopal wurden die Aufstellungen der Volleyball-Halbfinals festgelegt. Haryana schloss sich Tamil Nadu, Kerala und Westbengalen im Halbfinale der Mädchen an, das für Donnerstag, Tag vier, angesetzt war. Haryana schaffte es auch ins Halbfinale der Jungen, wo sie gegen die Kraftpakete Tamil Nadu antreten werden, während Gujarat und Uttar Pradesh im zweiten Halbfinale der Jungen aufeinandertreffen. Keralas Sieg gegen Uttar Pradesh (UP) ermöglichte den Haryana-Mädchen das Weiterkommen, als sie Gujarat im letzten Gruppenspiel mit 3:0 besiegten. Auch bei den Jungs warf Haryanas Sieg gegen Rajasthan letztere aus dem Halbfinale.

Außerdem wurden an der MP Badminton Academy in Gwalior Halbfinal-Aufstellungen für die Einzel der Mädchen und Jungen erstellt. Zu den Höhepunkten des Tages gehörte der sensationelle 17-21, 21-19, 21-13-Sieg der 14-jährigen Naishaa Kaur Bhatoye gegen die zweitgesetzte Neysa Cariappa aus Karnataka. Die jüngste Badmintonspielerin der Spiele erreichte damit ihr erstes Khelo India Halbfinale.

Neben dem Wassersport erlebten auch einige andere Sportarten ihren ersten Wettkampftag. Die Qualifikationen zum Bogenschießen begannen in Jabalpur, während Ujjain faszinierende Yogasana-Aufführungen mit Gymnastik-Vorführungen sah, die ebenfalls am Lakshmibai National Institute of Physical Education (LNIPE) begannen. Auch der allseits beliebte Football startete, wobei die Boys in Indore und die Girls in Balaghat spielten. Das Schießen ging auch auf dem beeindruckenden Schießstand der MP Academy am Stadtrand von Bhopal los. Außerdem wurde die Aktion der Gruppenliga Kho Kho im Ranital Sports Complex von Jabalpur fortgesetzt.

